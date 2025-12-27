Die Ex-Profis 2025 - 5: Jahrhunderttalent, Köln & München

Auch 2025 haben wieder viele Ex-Profis am Niederrhein gespielt. FuPa stellt euch diese Spieler vor - das ist Teil 5: Ein Jahrhunderttalent ist zum Kreisliga-Bomber avanciert, Wurzeln und Ausflüge in Köln und München.

Begonnen in Düren bei Germania Binsfeld startete Patrick Koronkiewicz erst in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen und dann bei RB Leipzig durch. Allerdings kam er zu keinem Bundesliga- oder Zweitliga-Einsatz. Stattdessen verteidigte er zehn Jahre lang für Viktoria Köln, die meiste Zeit als Stammspieler in der 3. Liga und Regionalliga West. Mittlerweile für den VfL Jüchen-Garzweiler am Ball.

Sertan Yigenoglu: Über München und Wiesbaden zurück nach NRW

Im Winter 2024/25 kam Sertan Yigenoglu zu Sportfreunde Baumberg in die Oberliga und ist seither gesetzt. Das wundert auch nur wenig, denn der Jahrgang 1995 lief für Wehen Wiesbaden in der 3. Liga und für den TSV 1860 München in der 2. Bundesliga auf. Groß geworden ist allerdings beim FC Hennef und dem 1. FC Köln.

Markus Müller: Es müllert vielerorts

Markus Müller hat schon viel erlebt, unter anderem in Aue, wo er zweimal in der 2. Liga ran durfte. Für Erzgebirge und vor allem Babelsberg durfte er in der 3. Liga ran, ehe er über Umwege am Niederrhein beim TSV Wachtendonk-Wankum landete. Seit Sommer 2024 Trainer von TuRa Brüggen.

Eren Taskin: das Derby gegen Köln

Eren Taskin kam genau einmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz - und das Spiel hatte es gleich in sich: Für Fortuna Düsseldorf lief er 2013 kurz vor Weihnachten bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln auf. Mittlerweile spielt er für Rheinland Hamborn in der Bezirksliga Niederrhein.

Sinan Kurt: FC Bayern München und die Holzheimer SG

Die Geschichte von Sinan Kurt ist hinlänglich bekannt. Der FC Bayern München zahlte für den Gladbacher Shootingstar einst 3 Millionen Euro, doch der Durchbruch gelang nie. Er kommt auf drei Bundesliga-Einsätze für Bayern und Hertha BSC. Am Ende einer Odyssee steht Landesligist Holzheimer SG. Im Sommer 2025 wechselte er zu MSV Düsseldorf in die Bezirksliga.

Robin Urban: Zweitliga-Luft geschnuppert

Robin Urban hat in seiner Laufbahn viel erlebt, vor allem in der Regional- und Oberliga. Der Verteidiger des ETB Schwarz-Weiß Essen lief auch einmal in der 2. Bundesliga auf: 2014/15 startete er beim 2:0-Erfolg von Fortuna Düsseldorf beim SV Sandhausen.

Tugrul Erat: Leitwolf der Reserve

Tugrul Erat hat am Niederrhein schon für einige Vereine gespielt, am besten lief es für ihn aber beim MSV Duisburg und vor allem bei Fortuna Düsseldorf. Mit beiden Klubs spielte er in der 2. Bundesliga. Mittlerweile spielt er für den SC Union Nettetal II in der Kreisliga A.

Assani Lukimya spielt nicht mehr

Assani Lukimya lief nach dem KFC Uerdingen und dem MSV Düsseldorf für den 1. FC Monheim in der Oberliga auf. Zuvor in China, bei Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf aktiv. Zur Saison 2025/26 beendete er seine aktive Karriere.

Samed Yesil: von Liverpool zum Kreisliga-Bomber

Fußball-Deutschland kennt auch Samed Yesil, der als Jahrhunderttalent 2012/13 zum Liverpool FC gewechselt war. Den internationalen Durchbruch schaffte der Angreifer zwar nicht, dafür hat er in der Kreisliga mittlerweile wieder richtig Spaß am Fußball gefunden. Den CSV Marathon Krefeld schoss der 30-Jährige zuletzt in die Bezirksliga, dann Anadolu Türkspor mit fast 100 Toren in die Kreisliga A. Mittlerweile kickt er für Türkgücü Ratingen.

