Die Ex-Profis 2025 - 4: 64 Nationalspiele & Galatasaray Istanbul

Auch 2025 haben wieder viele Ex-Profis am Niederrhein gespielt. FuPa stellt euch diese Spieler vor - das ist Teil 4: Eine großartige Karriere geht in Oberhausen zu Ende, viele Debüts und internationales Flair.

Bis auf die Abstecher zum Wuppertaler SV und zur SV Hönnepel-Niedermörmter kam Markus Heppke fast nur im Großraum Ruhrgebiet zum Einsatz. Für den FC Schalke 04 lief er einmal in der Bundesliga auf, bei RW Oberhausen folgten zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga, ehe verschiedene Stationen unterhalb der Regionalliga folgten. 2025 spielte er einmal für Ex-Klub SuS Haarzopf.

Abdou-Nassirou Ouro-Akpo hat viel Spaß am Fußball

Abdou-Nassirou Ouro-Akpo ist mittlerweile Mitte 40, das Kicken hat der ehemalige Zweitliga-Spieler von RW Oberhausen aber nicht verlernt. Rund um Oberhausen hat er für viele Klubs gespielt, für den Post SV Oberhausen schießt er die Kreisliga B kurz und klein.

Anthony Annan: Bundesliga & Verwandtschaft + Aufstieg

Anthony Annan hat in seiner Laufbahn eine Menge erlebt. Nicht nur für den FC Schalke 04 oder den TSV 1860 München. Der 64-fache ghanaische Nationalspieler spielte in vielen Ländern, in der Europa League und Champions League und war auch deswegen bekannt, weil er verwandt mit dem ehemaligen Friedensnobelpreisträger Kofi Annan ist. Seit Sommer 2023 läuft er in der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop für Arminia Lirich auf und schaffte auch direkt den Aufstieg in die Bezirksliga.

Kevin Grund: Mittlerweile Kreisliga

Kevin Grund hat es 2024/25 auch in die Liste der Ex-Profis geschafft, schließlich spielt der langjährige Leistungsträger von Rot-Weiss Essen mittlerweile in der RWE-Reserve in der Bezirksliga. Seine Bundesliga-Spiele bestritt er allerdings in der 2. Liga für den MSV Duisburg (dreimal).

Kevin Kolbergs kurz Debüt gegen Arminia Bielefeld

In der Jugend und in der 2. Mannschaft kam Kevin Kolberg zu vielen Spielen im Trikot von RW Oberhausen, doch der nachhaltige Sprung zu den Profis gelang nicht. Allerdings wurde er 2010 in der 2. Bundesliga gegen Arminia Bielefeld eingewechselt, ein echtes Highlight! Seit 2022 spielt er für SuS Dinslaken.

Dennis Brinkmann: Comeback bei Arminia Klosterhardt

Der ehemalige Zweitliga-Spieler Dennis Brinkmann, der unter anderem für Alemannia Aachen und Eintracht Braunschweig auflief, feierte erst in der Kreisliga B bei Arminia Klosterhardt III sein Comeback. Mittlerweile stieg er in die Reserve in die Kreisliga A auf.

Ein Zweitliga-Debüt für Corvers

Kevin Corvers hat fast ausschließlich im niederrheinischen Amateurfußball gespielt. Er lief viele Jahre für den TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga auf und war für Hamborn 07 aktiv. Seit Sommer 2025 kickt er für die Spvgg Sterkrade-Nord. Zwei Highlights für ihn: die Einsätze in der 2. Bundesliga und der 3. Liga für RW Oberhausen.

Serkan Calik: RWE und Türkei

Für den BV Osterfeld kickte Serkan Calik einige Zeit in der Kreisliga A, vor fast 20 Jahren kam er zu 33 Einsätzen in der 2. Liga für Rot-Weiss Essen. Doch den Großteil seiner Karriere verbrachte er in der Türkei, unter anderem bei Galatasaray Istanbul. 2025 wechselte er nochmal zum FSV Duisburg.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: