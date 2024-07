Die Damenauswahl des Bezirks Donau/Riß steht fest

Am Samstag, 3. August, trifft, wie schon berichtet, im Rahmen des Schussenpokals in Molpertshaus eine Damenauswahl des Bezirks Donau/Riß auf eine Damenauswahl des Bezirks Bodensee (Spielbeginn 15:30 Uhr). In Zusammenarbeit mit dem FV Molpertshaus haben Experten in den Bezirken Donau und Riß die Spielerinnen für diese Partie zusammengestellt (für die Zusammenstellung ist nicht FuPa Württemberg verantwortlich).



Insgesamt treten an diesem Wochende vier Auswahlmannschaften gegeneinander an, die bisherigen Infos dazu gibt es hier.

DerTrainer der Damenauswahl Donau/Riß wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.