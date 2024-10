Die Bezirksliga-Spitzenreiter - Lippspringe vor "Herbstmeisterschaft"

Ein Tor in Unterzahl gelang Stift Quernheim in der 82. Spielminute gegen den TuS Dielingen zum Heimsieg und zur Verteidigung von Platz 1. Die Verfolger TuS Brake (4:3 gegen den FC Lübbecke) und die SG FA Herringhausen/Eickum (3:2 beim TuS Bruchmühlen) bleiben in Schlagdistanz, hatten aber auch viel Mühe. Am Sonntag kommt es zum Topspiel zwischen Herringhausen/Eickum und Stift Quernheim.

FC Türk Sport Bielefeld | 24 Punkte | Bilanz 8-0-3 | 26:14 Tore

Türk Sport bekommt keine Konstanz rein und verlor beim formstarken Türkgücü Gütersloh deutlich (1:4), der bei fünf Punkten Rückstand auch noch nach oben schielt. Der VfR Wellensiek (2:1 gegen den VfB Schloß Holte) und der FC Gütersloh II (3:2 beim SC Halle) sind wieder auf zwei Punkte herangerückt. Am Sonntag steht Türk Sport vor der Pflichtaufgabe gegen Halle.

BV Bad Lippspringe | 31 Punkte | Bilanz 10-1-0 | 46:11 Tore

Da sind es wieder zehn Punkte Vorsprung! Der BVL schlug den FSV Bad Wünnenberg/Leiberg locker und leicht mit 6:1, während die Konkurrenz sich gegenseitig die Punkte abnimmt. Der noch ungeschlagene SC Borchen (Bilanz 5-6-0) ist nun erster Verfolger und hat Sonntag den BVL zu Gast. Die wahrscheinlich letzte Chance, um noch einen Hauch von Spannung im Meisterschaftskampf zu erzeugen.

SuS Langscheid/Enkhausen | 26 Punkte | Bilanz 8-2-0 | 27:7 Tore

Langscheid/Enkhausen hatte mit den SF Hüingsen keine Probleme (2:0) und hat wieder zwei Punkte Vorsprung, da der SV Hüsten 09 überraschend beim VfL Bad Berleburg eine 2:0-Führung verspielte und nur mit einem Zähler nach Hause fuhr. In Schlagdistanz bleibt die SG Serkenrode/Fretter, die im schweren Auswärtsspiel einen 2:4-Rückstand bei Vatanspor Hemer drehte. Am Sonntag ist Langscheid/Enkhausen bei TuRa Freienohl gefordert, die im Abstiegskampf jeden Punkte braucht.

SV Rothemühle | 29 Punkte | Bilanz 9-2-0 | 27:9 Tore

LWL kam im schweren Heimspiel gegen RW Hünsborn nach Führung und Rückstand nur zu einem 2:2-Remis, so dass der SV Rothemühle wieder die Spitze übernommen hat. Dies aber auch nur, weil in der 82. Spielminute der Siegtreffer bei Türkiyemspor Plettenberg gelang. Der TSV Weißtal (5:0 bei Germania Salchendorf II) lauert auf Platz 3 und hofft auf weitere Ausrutscher der Konkurrenz. Rothemühle hat Sonntag den Kiersper SC zu Gast, der stark in die Saison gestartet war und dank Vierfach-Torschütze Eray Inan eine Durststrecke von vier Niederlagen in Folge beenden konnte.

VfB Westhofen | 31 Punkte | Bilanz 10-1-0 | 32:11 Tore

Westhofen eroberte im Topspiel gegen den TuS Eichlinghofen die Spitze zurück. Überragender Mann beim 4:1-Heimsieg war Giuseppe Restieri, der zum FuPa-Spieler der Woche gekürt wurde. Der Kirchhörder SC (1:1 gegen BW Voerde) muss abreißen lassen und hat auf Platz 3 nun schon sieben Punkte Rückstand. Bei Hellas/Makedonikos Hagen geht aktuell nichts mehr. Nach den Niederlagen gegen Westhofen und Eichlinghofen ging auch das Duell gegen den VfB Schwelm verloren (0:1), der sich auf Platz 4 vorgeschoben hat und am Sonntag den VfB Westhofen zum Topspiel zu Gast hat.

SC Wiedenbrück II | 27 Punkte | Bilanz 9-0-1 | 29:11 Tore

Der SC Wiedenbrück II macht weiter ernst, setzte wieder vier Spieler aus dem Regionalliga-Kader ein (Linnemann, Aslan, Touray und Nishori) und schlug den FC Mönninghausen nach klarer 4:1-Führung mit 4:3. Der ASK Ahlen (5:0 bei RW Mastholte) und der TuS SG Oestinghausen (5:0 beim BV Bad Sassendorf) bleiben in Schlagdistanz. Am Sonntag darf sich der Fünftplatzierte RW Westönnen mit Wiedenbrück messen. Auch Oestinghausen gegen den SuS Westenholz (Platz 4) wird interessant.

VfL Kamen | 28 Punkte | Bilanz 9-1-0 | 42:5 Tore

Der SVE Heessen ist aktuell aufgrund spielfreier Spieltage zum Zusehen verdammt. Der VfL Kamen (4:2 bei TuS Germania Lohauserholz) übernahm - bei nun gleicher Spielanzahl - aufgrund des besseren Torverhältnisses Platz 1 und kann am Sonntag im Derby gegen den Kamener SC vorlegen, wenn Heessen nochmals pausiert. Die SG Massen patzte beim SC Osmanlispor (2:2) und hat nun fünf Punkte Rückstand.

FC Marokko Herne | 23 Punkte | Bilanz 7-2-1 | 31:19 Tore

Marokko Herne drehte im "Sechs-Punkte-Spiel" beim SC Hassel einen Rückstand und bleibt Spitzenreiter. Der FC 96 Recklinghausen patzte (2:2 gegen SF Bulmke), so dass der hochambitionierten BV Herne-Süd (3:0 gegen den SV Zweckel) auf Platz 2 kletterte. Marokko Herne hat gegenüber der kompletten Konkurrenz ein Spiel mehr absolviert, so dass auch der SV Horst-Emscher (hatte spielfrei) und der Erler SV (4:1 beim VfB Waltrop) in Schlagdistanz rangieren. Am Sonntag kommt es zum absoluten Highlight zwischen Marokko Herne und Herne-Süd. Das zweite Topspiel steigt zwischen Erle und Recklinghausen.

SpVg BG Schwerin | 25 Punkte | Bilanz 8-1-2 | 38:19 Tore

Im Topspiel zwischen Schwerin und Verfolger SC Weitmar 45 kam es zur Punkteteilung (1:1), Der FC Altenbochum (2:1 bei CFK Bochum) rückte auf einen Zähler heran. Dies verpasste Mengede 08/20 durch das Remis beim FC Castrop-Rauxel (1:1) und bleibt vier Punkte zurück, genauso wie Weitmar. Bei Schlusslicht DJK Wattenscheid steht Schwerin vor einer Pflichtaufgabe.

SV Lembeck | 21 Punkte | Bilanz 7-0-4 | 28:21 Tore

Es bleibt die verrückteste Staffel mit einer ganz engen oberen Tabellenhälfte. Aufsteiger Lembeck verlor mit 1:3 bei SF Merfeld und bleibt ganz oben, da auch die Verfolger nicht gewinnen konnten. Viktoria Heiden unterlag beim SV Gescher (0:1), der SC Reken beim SV Heek (0:2) und Vorwärts Epe kam gegen Schlusslicht VfB Alstätte nicht über ein torloses Remis hinaus. So konnte der ASC Schöppingen (4:3 beim RSV Borken) "Big Points" sammeln und auf Platz 3 vorstoßen. Mittendrin bleibt der SuS Stadtlohn, der spielfrei hatte. Während Lembeck den RSV Borken zu Gast hat, kommt es zum spannenden Verfolgerduell zwischen Heiden und Epe.

SC Münster 08 | 30 Punkte | Bilanz 10-0-1 | 43:7 Tore

0:1 und 1:2 lag Münster 08 gegen DJK SV Mauritz zurück und gewann den offenen Schlagabtausch doch noch deutlich mit 6:3. Punktgleich bleibt die SpVg Emsdetten 05 (5:0 bei der SG Telgte). Der Vorsprung der beiden Topteams, die sich am Sonntag in Emsdetten gegenüberstehen, beträgt nun bereits acht Punkte.