Ercan Taymaz (links), hier im Dress des SVE Heessen und aktuell in Diensten des TuS Uentrop, ist derzeit der beste A-Liga-Torjäger Westfalens. – Foto: SVE Heessen

Die besten Kreisliga-Torjäger in Westfalen Insbesondere in den Kreisligen kann es so richtig torreich zugehen.

FuPa Westfalen blickt auf die Spielklassen ab der Kreisliga A abwärts. Wer sticht mit seinen Torjägerqualitäten hervor?

Kreisliga A 1. Ercan Taymaz | TuS Uentrop | Kreisliga A1 Unna/Hamm | 24 Tore | 11 Spiele

2. Engin Duman | TIU Rünthe | Kreisliga A2 Unna/Hamm | 22 Tore | 11 Spiele 3. Watschagan Hartujunjan | FC Preußen Espelkamp II | Kreisliga A Lübbecke | 20 Tore | 11 Spiele