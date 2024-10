Die aussichtsreichen Spiele kommen

Der Spielplan will es so, dass die Grün-Weißen heuer erst die Hälfte der bis zum Jahresende anvisierten Begegnungen absolviert haben. Bis zum 8. Dezember stehen folglich neun Spiele auf dem Programm und gleich fünf in den beiden anstehenden englischen Wochen. Das wird ein Kraftakt. "Personell ist es dünn bei uns, aber Besserung ist in Sicht", können Teschner und Co. auf den ein oder anderen Akteur mehr zurückgreifen als zuletzt. Im Winter bahnen sich zwei, drei weitere Neuzugänge an. Der 37-Jährige ist verhalten optimistisch: "Dann sind wir zumindest in der Breite etwas besser aufgestellt." Solange müssen einige Routiniers von den Alten Herren, oder eben auch Teschner selbst, der nicht als Spieler eingeplant gewesen ist, aushelfen.

Jetzt gilt aber alle Konzentration den kommenden Wochen und in diesen geht es gegen einige Teams aus der unteren Tabellenhälfte, gegen die sich die TSVler etwas ausrechnen. Am Samstag kommt der TSV Waldangelloch zum Kerwespiel, eine Woche darauf geht´s zur SG Untergimpern und weitere sieben Tage später gastiert der TSV Angelbachtal in Reichartshausen. Teschner sagt: "Da müssen wir irgendwie zu Punkten kommen."