 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Dickson Abiama wechselt an die Hafenstraße

Rot-Weiss Essen leiht den 27-jährigen Offensivspieler von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern für die Rückrunde aus.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Dickson Abiama wechselt an die Hafenstraße.
Dickson Abiama wechselt an die Hafenstraße. – Foto: RWE

Verstärkung für Rot-Weiss Essen am finalen Tag der Transferperiode II: Der nigerianische Offensivspieler Dickson Abiama kommt von Zweitligist 1. FC Kaiserslautern zu RWE. Der 27-Jährige wird bis zum Sommer 2026 ausgeliehen und wird für RWE mit der Rückennummer 11 auflaufen.

Abiama kann seit 2020 für Greuther Fürth, den 1. FC Kaiserslautern und den TSV 1860 München unter anderem 24 Einsätze in der Bundesliga (0 Tore), 100 Einsätze in der 2. Bundesliga (13 Tore) und 16 Einsätze in der 3. Liga (2 Tore) vorweisen. Sein letzter Pflichtspieleinsatz datiert vom 20. Dezember 2025, als er in der Schlussphase des Zweitligaspiels des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) eingewechselt wurde.

RWE-Direktor Profifußball Marcus Steegmann sagt: „Dickson ist ein Spieler, den wir schon lange auf dem Zettel haben. Mit seiner großen Dynamik, seiner starken Physis und seiner unbekümmerten Spielweise kann er in der Offensive den Verlauf einer Partie beeinflussen. Entscheidend für uns war die Suche nach einem Spieler, der mit sehr viel Tempo zusätzlichen Tiefgang in unserer Offensive erzeugt. Genau diese Qualitäten bringt Dickson mit. Durch seine Spielweise ist er sowohl auf den offensiven Flügeln als auch in der Sturmmitte flexibel einsetzbar. Zudem hat er bereits wertvolle Erfahrungen in der Bundesliga und der 2. Bundesliga gesammelt und wird sich bis zum Sommer hier an der Hafenstraße voll einbringen.“

Dickson Abiama sagt: „Ich freue mich, ab sofort für RWE Vollgas geben zu können und die Mannschaft kennenzulernen. Ich bin absolut bereit und weiß, was die Verantwortlichen von mir in Essen und speziell an der Hafenstraße erwarten. Ich werde alles daran setzen, dass meine kommenden fünf Monate bei RWE erfolgreich werden.“

