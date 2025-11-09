DFV 08 erklimmt Tabellenspitze, SC 1920 Oberhausen in Lauerstellung

So läuft Spieltag 13

Bereits am Freitagabend war Rheinland Hamborn bei Schwarz-Weiß Alstaden im Einsatz. Bei einem Sieg wäre es die erneute Tabellenführung geworden, doch am Ende fuhren die Duisburger mit leeren Händen zurück in die Heimat. Schon nach 13 Zeigerumdrehungen brachte Ardit Zekjiri die Hausherren in Front, doch Joel Preuß fand nur zwei Minuten später die richtige Antwort und glich für Rheinland aus. Es waren 72 Minuten absolviert, als Philipp Demler mit der Ampelkarte vom Platz flog, doch auch der Überzahl konnten die Gäste kein Kapital schlagen. Stattdessen schlug noch einmal Alstaden zu. Mert-Turay Berberoglu erzielte in der 77. Minute den Siegtreffer für Schwarz-Weiß.

Einen wichtigen Punktgewinn konnte Schlusslicht Rhenania Hamborn im Duell mit dem 1. FC Styrum verbuchen. Nach 90 intensiven und abwechslungsreichen Minuten trennten sich die beiden Mannschaften 3:3-Unentschieden. Den Auftakt machte Kaan Atik mit einem Doppelpack für die Hausherren (29./37.). Nach etwas mehr als einer Stunde verkürzte Alperen Bülbül (63.), doch Styrum stellte den Alten Abstand mit einem Treffer von Hatim Bentaleb wieder her (65.). Die Gäste gaben aber nicht auf und konnten durch einen weiteren Torerfolg von Bülbül ein weiteres Mal verkürzen (71.). Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Nurettin Kayaoglu ein weiterer Treffer, sodass es kurz vor dem Ende 3:3 stand (86.). Dabei blieb es auch bis zum Schlusspfiff.

Das waren die Spiele am Sonntag

Abseits des Spitzenspiels zwischen dem Duisburger SV 1900 und dem Duisburger FV 08, welches der DFV mit 2:1 für sich entschied, setzten sich auch die Verfolger klar durch. Durch den 5:1-Erfolg gegen die GSG Duisburg eroberte der SC 1920 Oberhausen den zweiten Tabellenplatz. Yusuf Allouche überzeugte mit einem Dreierpack, außerdem waren David Möllmann und Deniz Fahri Batman für den Spielclub erfolgreich. Der FC Neukirchen-Vluyn schlug den SuS 21 Oberhausen glatt mit 5:0.

Im Tabellenkeller gab es einen weiteren Rückschlag für die Spvgg Meiderich 06/95. Das Team von Oliver Petzold verlor gegen den TuS Asterlagen mit 1:3 und bleibt damit Vorletzter. Auch Mit-Aufsteiger VfB Homberg II kassierte gegen den SV Genc Osman eine klare 2:5-Klatsche, bleibt aber weiter knapp über dem Strich.