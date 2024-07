DFB veröffentlicht Spielpläne für Nachwuchsligen

Die U19 des VfL Osnabrück wird am ersten August-Wochenende in die neue Saison starten und direkt eine weite Auswärtsfahrt zum FC Rot-Weiß Erfurt antreten. Die Erfurter, die geografisch und sportlich eine Unbekannte für die Lila-Weißen darstellen, beendeten die letzte Saison in der A-Junioren Regionalliga Nordost auf Rang 7. Beim ersten Heimspiel der Saison empfängt die U19 dann den VfL Bochum, gegen den sie bereits am 21. Juli ein Vorbereitungsspiel bestreiten wird. Der letzte Spieltag der Vorrunde findet am 7. Dezember auswärts gegen den SC Paderborn statt, auf den der VfL in der Liga bisher noch nicht traf.

Trainer Frithjof Hansen äußerte sich optimistisch über die bevorstehenden Herausforderungen: „Wir freuen uns sehr auf das neue Ligensystem. Zudem glaube ich, dass wir viele interessante Gegner in unserer Gruppe haben, gegen die wir noch nicht oft gespielt haben. Der Start auswärts in Erfurt ist eine spannende Herausforderung, weil wir den Gegner bisher noch nicht kennen. Wir wollen uns bestmöglich als Mannschaft präsentieren und weiterentwickeln, um viele Jungs in Richtung des Profi-Bereichs auszubilden.“