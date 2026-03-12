DFB stockt Nachwuchsfördertopf für 3. Liga deutlich auf

Der DFB erhöht die Fördermittel für Nachwuchsspieler in der 3. Liga. – Foto: IMAGO IMAGES

Gute Jugendarbeit zahlt sich künftig noch mehr aus. Eigengewächse, die den Sprung aus der Jugend in den Profikader der Drittligisten geschafft haben und dort regelmäßig zum Einsatz kommen, sorgen künftig für satte Zusatzeinnahmen bei den Teams. Der Nachwuchsfördertopf 3. Liga wird vom Deutschen Fußball-Bund zur Saison 2026/27 von drei auf fünf Millionen Euro aufgestockt. Diese Summe wird nach festgelegten Kriterien jedes Jahr an die Drittligisten ausgeschüttet.

"Die 3. Liga ist ein wichtiger Bestandteil der Talentförderung im deutschen Fußball. Ihre Klubs leisten einen wertvollen Beitrag zur Nachwuchsentwicklung. Das zeigen viele bekannte Beispiele wie Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Deniz Undav, Nick Woltemade oder zuletzt Said El Mala. Sie alle haben in der 3. Liga einen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung gemacht. Diese Arbeit soll durch die Erhöhung des Nachwuchsfördertopfes auf fünf Millionen Euro weiter gestärkt werden. Zusätzlich bleibt die Förderung des DFB von Leistungszentren unterhalb der Lizenzligen bestehen, so dass wir künftig zusammengerechnet mehr als sechs Millionen Euro zur Förderung von Talenten in der 3. Liga investieren", erklärt Peter Frymuth, zuständiger DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Den Nachwuchsfördertopf gibt es in der 3. Liga seit 2018. Die durch ihn generierten Einnahmen sollen die Vereine bei der Entwicklung und Förderung der Talente unterstützen und zudem bei der Unterhaltung der Nachwuchsleistungszentren helfen. So sollen Einsatzzeiten von Talenten erhöht und für mehr Durchlässigkeit vom Jugend- in den Seniorenbereich gesorgt werden. Hiervon betroffen sind nur Spieler mit deutscher Staatsbürgerschaft. Ihr Anteil an der Gesamteinsatzzeit aller Spieler in der 3. Liga betrug in der vergangenen Saison rund 30 Prozent, was zugleich einen neuen Rekordwert darstellt.