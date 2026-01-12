Deutscher U19-Meister: BVB-Talent spielt jetzt in Hamburgs Kreisklasse

Im Amateurfußball gibt es immer wieder spannende Werdegänge, da gehört der von Emilio Schiano sicherlich dazu. Der 22-Jährige wurde mit Borussia Dortmund Deutscher U19-Meister und spielt fortan in Kreisklasse von Hamburg. Zuvor lief er noch für den FC St. Pauli und den FC Alsterbrüder auf.

Der SC Teutonia 10 hat dieser Tage seine Zugänge zum Jahreswechsel bekanntgegeben - und einen Namen dürfte der ein oder andere Fan des BVB schon einmal gehört haben. Schiano gehörte nämlich zum Dortmunder Kader, der 2021/22 deutscher A-Jugendmeister geworden ist. Im Finale bezwang der BVB um Trainer Mike Tullberg Hertha BSC mit 2:1 und feierte den großen Triumph. Zum Aufgebot gehörten unter anderem Tom Rothe, der mittlerweile für Union Berlin in der Bundesliga spielt, und Jamie Gittens, der im Sommer 2025 für kolportierte 56 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte.

Schiano spielte für FC Alsterbrüder in der Oberliga Hamburg

Doch nicht jedes U19-Bundesliga-Talent schafft es im Anschluss auch in den Profi-Bereich - und das ist gar nicht schlimm. Schiano wechselte nach dem Titel zum FC St. Pauli und konnte da noch ein weiteres A-Jugendjahr absolvieren, ehe er beim FC Alsterbrüder in der Oberliga Hamburg anfing und in 19 Partien sechs Tore erzielte. Der gebürtige Hamburger mit italienischen Wurzeln läuft fortan in der Kreisklasse auf und soll dabei helfen, Teutonia 10 zurück in die Kreisliga zu führen.