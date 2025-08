Detag-Fehlstart perfekt – Neun-Tore-Spektakel in Haselbach

In der Kreisliga West stehen der TV Nabburg und der SV Haselbach auch nach dem 3. Spieltag mit blütenweißer Weste da. Die Nabburger feierten einen 4:2-Heimerfolg gegen den TSV Detag Wernberg – und machen den Fehlstart der weiter punktlosen Wernberger perfekt. Derweil lieferten sich die Haselbacher mit dem SV Diendorf ein Torspektakel, das der SVH mit 6:3 für sich entschied. Einen später Auswärtsdreier fuhr der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II in Schmidgaden ein.



Mit einem 1:1-Remis trennten sich der FC OVI-Teunz und der TSV Stulln vor 220 Zuschauern. In Front gingen die Hausherren durch Christian Uschold, der für den FC in der 70. Minute den Elfmeter dankend annahm, doch in der 76. Minute erzielte Fabian Schieber den Ausgleichstreffer. Schiedsrichter: Erich Krumbholz, Kevin Schönemann, Andreas Köstlmeier







Mit nur einem Treffer sicherte sich der TSV Dieterskirchen am vergangenen Spieltag die Punkte beim SV Kemnath a.B. vor 80 Besuchern. Den Siegestreffer landete Florian Weingärtner in der 66. Spielminute. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Mohammad Almayuf, Benjamin Brauner







Die 75 Zuschauer bei der SG Silbersee 08 mussten sich mit einem torlosen Remis zufrieden geben. Zu Gast war der TSV Nittenau. Schiedsrichter: Werner Gabler, Florian Schreiner, Lukas Pottgießer







Der TV Nabburg lieferte seinen 150 Fans einen Heimdreier, zu Gast war am dritten Spieltag der TSV Detag Wernber. In der 17. Minute brachte Tarkan Özdemir das 1:0 hervor, Sebastian Hägler von den Gästen sah die zehn Minuten Auszeit in der 26. Minute angezeigt. Emil Kitzmann nutzte in der 31. Minute eine Chance um auszugleichen, doch Patrick Bauer brachte in der 56. Minute die Hausherren erneut in Front. Erneuter Ausgleich fiel durch Thimo Luff in der 76. Minute. Erneute Führung lieferte Niklas Schwab in der 82. Minute für den TV und Patrick Bauer schob in der 87. Minute erneut die Kugel ins Netz, was den Heimdreier besiegelte. Schiedsrichter: Andreas Feißer, Sebastian Hutzler, Franz Bucher







Beim 1. FC Schmidgaden sahen die 125 Schaulustigen die Punkte an die Gäste gehen. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II sicherte sich den Dreier mit nur einem Treffer am vergangenen Wochenende. Den Siegestreffer landete Lukas Jobst in der 83. Minute. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Jonah Zollner, Cedric Dirschl







Dank zweier später Treffer konnte sich der SC Katzdorf am Sonntag die Punkte daheim einholen. Zu Gast war die DJK Dürnsrich-Wolfring, die trotz früher Führung vor 175 Zuschauern leer ausgingen. Maximilian Winkler brachte in der dritten Minute die Gäste in Front, Markus Feigt gelang erst in der 54. Minute der Ausgleich, doch Luca Hintermeier nutzte in der 86. Minute eine Chance um den Heimdreier zu sichern. Die Nachspielzeit brachte noch zwei rote Karten für Maximilian Klebl (90.+2., DJK Dürnsricht-Wolfring) und Julian Götz (90.+2., SC Katzdorf) sowie eine Ampelkarte für Luca Hintermeier (90.+2., SC Katzdorf) mit sich. Schiedsrichter: Moritz Horn, Christoph Horn, Amjad Khalaf Abraham







Mit einem Heimdreier vor 160 Fans ging auch der SV Haselbach vom Feld. Der SV Diendorf ging somit leer aus. Josef Wifling brachte in der 18. Minute die Hausherren in Front, Bernd Zimmermann glich in der 45.+1. Minute aus, doch kurz nach Wiederanpfiff brachte Andreas Merl erneut die Führung für die Gastgeber. Simon Straller erhöhte in der 60. Minute und Alexander Ertl lieferte in der 64. Minute das 4:1 ab. Ein Elfmeter, gekonnt ausgeführt von Sebastian Ring, verkürzte in der 74. Minute auf 4:2 und auch Matthias Ploed konnte in der 76. für die Gäste eine Chance verwerten, doch Fabian Hölzl (83.) und erneut Andreas Merl (90.) besiegelten die Punkte daheim. Schiedsrichter: Hans Diebold, Mathias Pleiß, Josua Pankoff