"Deshalb war die Entscheidung weiterzumachen auch nicht schwer." Nach wenigen Monaten beim FC Walsede verlängert Björn Mickelat seine Zusage. Ausschlaggebend sind für ihn das Umfeld, die Mannschaft und weiteres Entwicklungspotenzial. von FuPa Rotenburg · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser

Symbolbild FC Walsede – Foto: Lennart Blömer

Seit Januar steht Björn Mickelat beim FC Walsede zusammen mit Michel Müller an der Seitenlinie, zunächst mit einer Zusage bis zum Saisonende. Inzwischen ist klar, dass der Trainer seinen Weg beim Kreisligisten fortsetzen wird. Ausschlaggebend dafür waren für ihn vor allem das Umfeld, die Mannschaft und die Arbeit im Verein.

„Das Umfeld und das gesamte Team drumherum funktionieren unheimlich gut.“ Mickelat beschreibt einen Verein, in dem vieles eng abgestimmt werde und die Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen stimme. Besonders die tägliche Arbeit mit der Mannschaft habe ihn überzeugt. Die Spieler seien lernwillig, engagiert und mit hoher Trainingsbeteiligung dabei. Für Mickelat ein entscheidender Faktor. Auch die Unterstützung rund um den Verein spielt für ihn eine wichtige Rolle. „Wir haben viele Unterstützer von außen und für diese Liga eine sehr gute Fanbasis. Die Identifikation mit dem Verein und dem Dorf spielt eine große Rolle.“ Diese Verbindung kenne er bereits aus seiner Zeit in Heeslingen. Zusammenhalt, Identifikation und ein funktionierendes Kabinenleben seien wichtige Grundlagen, die er nun auch in Walsede wiedererkenne.

Großen Anteil an seiner Entscheidung hatte zudem das Trainerteam, das nahezu komplett ebenfalls zugesagt hat. „Was Michel da zusammengestellt hat, ist wirklich gut“, lobt Mickelat seinen Trainerkollegen. Müller habe eine Struktur erschaffen, in der jeder seinen Aufgabenbereich habe und fachlich Qualität einbringe. Der regelmäßige Austausch innerhalb des Teams sei eng und konstruktiv. „Deshalb war die Entscheidung weiterzumachen auch nicht schwer“, verriet Mickelat. Nach den ersten Monaten sieht Mickelat trotz bereits angestoßener Prozesse noch reichlich Möglichkeiten. In der Mannschaft stecke weiterhin viel Potenzial, der eingeschlagene Weg sei noch lange nicht abgeschlossen.