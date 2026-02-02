Björn Mickelat – Foto: Lennart Blömer

Sportliche Weiterentwicklung und klare Vorhaben für die Rückrunde prägen den Neustart beim FC Walsede. In der Kreisliga Rotenburg setzt der Tabellenfünfte künftig auf ein Trainerduo aus Björn Mickelat und Spielertrainer Michel Müller, das die Mannschaft stabilisieren und ihr vorhandenes Potenzial gezielt ausschöpfen soll.

Mit Björn Mickelat hat der Kreisligist umfangreiche Erfahrungen gewonnen. Nach seiner aktiven Zeit beim Rotenburger SV in der Oberliga übernahm er im Sommer 2023 den Landesligisten TSV Etelsen. Dort endete sein Engagement nach knapp zwei Jahren vorzeitig im Abstiegskampf kurz vor Saisonende. Seine anschließende Station beim TSV Ottersberg dauerte nur wenige Monate und endete erst vor wenigen Tagen.

Für den neuen Trainer passten nun Zeitpunkt und Umfeld. „Jetzt hat es einfach gepasst und ich hoffe, dass ich die Mannschaft bestmöglich unterstützen kann. Ich freue mich sehr auf die Jungs. Viele der Spieler habe ich bereits früher als Jugendtrainer in Rotenburg trainiert. Wenn man sich kennt, ist der Einstieg natürlich etwas einfacher“, so Mickelat gegenüber FuPa.

Die neue Aufgabe ist für Mickelat eng mit seiner sportlichen Vergangenheit verbunden. Beide Trainer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim Rotenburger SV, der Kontakt riss nie ab. Bereits im Sommer hatte es Gespräche mit dem Verantwortlichen des FC gegeben, die damals noch nicht zu einem Wechsel führten.

Auch den Charakter des Teams hebt er hervor. „Insgesamt ist es eine sehr intakte Truppe, die auf und neben dem Platz füreinander einsteht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Mannschaft verfügt über viel Talent und großes Entwicklungspotenzial. Dieses gilt es nun auszuschöpfen, um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und langfristig erfolgreich zu sein.“

Eine wichtige Rolle spielt für Mickelat zudem das Vereinsumfeld. Rund um die Mannschaft herrsche eine besondere Atmosphäre. „Das ganze Dorf ist fußballbegeistert und genau das liebe ich.“

Klare Ausrichtung für die Rückrunde

Für die Rückrunde formuliert der neue Trainer eine einfache und zugleich klare Leitlinie. Entscheidend sei die wöchentliche Vorbereitung auf jedes einzelne Spiel, unabhängig vom jeweiligen Gegner. Gelinge es, die eigene Leistung konstant abzurufen, soll sich das auch in der Punkteausbeute widerspiegeln. „Wenn uns das gelingt, werden wir in der Rückrunde noch viele Punkte holen.“

Inhaltlich setzt Mickelat zunächst auf mehr Stabilität. Nach 29 Gegentoren in der Hinrunde sieht er hier den größten Handlungsbedarf. Die Abwehrarbeit soll verbessert werden, ohne dabei die offensive Qualität der Mannschaft zu vernachlässigen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verhalten nach Ballverlusten. Die Mannschaft soll schneller und geschlossener agieren, um insgesamt sicherer zu stehen.

Darüber hinaus geht es dem neuen Trainer um die Weiterentwicklung des gesamten Teams und jedes einzelnen Spielers. Der FC Walsede soll sich als Mannschaft insgesamt verbessern und sein Potenzial besser ausschöpfen.

Auch für die kommenden Spielzeiten hat Mickelat klare Vorstellungen. Im Mittelpunkt steht die sportliche Stabilisierung in der Kreisliga und eine kontinuierliche Entwicklung der Spieler. Er sieht im aktuellen Kader eine gute Grundlage für erfolgreichen Fußball. „Ich bin überzeugt, dass in der Mannschaft sehr großes Entwicklungspotenzial steckt. Wenn wir dieses ausschöpfen, können wir erfolgreichen Fußball spielen.“