Dersimspor Hamburg trennt sich von Trainer Thorsten Bettin

Dersimspor Hamburg überrascht am Dienstag mit einem Trainerwechsel, denn ab sofort ist Thorsten Bettin nicht mehr für den Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd verantwortlich. Der ehemalige Oberliga-Coach des ETSV Hamburg hat Dersimspor mit sofortiger Wirkung verlassen und Frank Heine als dessen Nachfolger installiert.

Am Sonntag startet Dersimspor Hamburg so richtig in die Vorbereitung, schließlich steht beim FSV Geesthacht das erste Testspiel des Jahres an. Der Fokus liegt auf dem Rückrundenauftakt, für die Hamburger ein Nachholspiel bei Harburger Türk-Sport am 8. Februar. Gewinnt der Verfolger von Vorwärts-Wacker III die Auswärtspartie, hat der erste Verfolger in der Bezirksliga Süd nur noch einen Punkt Rückstand auf den Primus.

"Persönliche Gründe" sorgen für Trennung

Doch warum gibt es einen Trainerwechsel? Bettin hat schließlich mit elf Siegen, zwei Unentschieden und nur drei Pleiten eine gute Bilanz vorzuweisen. Die Antwort gibt der Verein in einer Erklärung ab: ""Zunächst wünschen wir allen Mannschaften ein gesundes und frohes neues Jahr. Hiermit informieren wir über eine personelle Veränderung bei der 1. Herrenmannschaft von Dersimspor Hamburg. Wir bedanken uns herzlich bei unserem bisherigen Cheftrainer Thorsten Bettin für sein Engagement und die geleistete Arbeit. In kurzer Zeit hat er der Mannschaft wichtige Impulse gegeben. Aus persönlichen Gründen haben sich Verein und Trainer einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden."



