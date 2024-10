Derbytime in Pressath und Riglasreuth, Verfolgerduell in Kemnath

Nach sechs Siegen in den letzten sieben Partien, unter anderem bezwang man dabei den SV Neusorg und den FC Dießfurt, ist die Brust des TSV vor dem Aufeinandertreffen mit dem Ligaprimus breit. Man will diesem das erarbeitete Selbstbewußtsein spüren lassen und ihm einen heissen Tanz bereiten. Der Tabellenführer ist sich der Schwere der Aufgabe bewußt, weiß aber um seine Qualitäten und will im Gegenzug diese so auf den Rasen bringen, um in der Erfolgsspur zu bleiben. Eins ist klar, so einfach wie im Hinspiel wird es für die Baier-Elf sicherlich nicht werden.

"Das Derby am Samstag gegen die SpVgg Trabitz wird ein verdammt dickes Brett für uns. Trabitz spielt eine überragenden Saison und steht völlig zurecht auf Platz 1 der Tabelle. Auch wenn es bei uns, mal abgesehen von der unnötigen Niederlage gegen Schwarzenbach, gut läuft, sehe ich Trabitz schon in der klaren Favoritenrolle. Wir spielen jedoch zu Hause und wollen alles auf dem Rasen bringen, um dem Tabellenführer das Leben so schwer wie möglich zu machen. Leider ist die personelle Situation etwas angespannt, so dass der Kader erst am Samstag kurz vor dem Spiel feststeht", erklärt TSV-Chefanweiser Markus Berft.

"Trainerkollege Daniel Käß und ich schauen auf ein weiteres hochinteressantes Derby. Beide Mannschaften performen ausgezeichnet und haben top Spieler in ihren Reihen. Wir wollen die Serie ausbauen - Pressath will sie stoppen, zur Zielsetzung ist alles gesagt. Wir werden sehen, wer sein Ziel erreicht, wir sind selbstbewusst, aber demütig bei der Aufgabe", so Gästetrainer Thomas Baier.