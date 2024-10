Derbytime in Godshorn

Vor dem Derby gegen den TSV Godshorn blickt Adrian Zimmermann, Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, voller Vorfreude auf das Spiel. „Für uns ist es ein ganz besonderes Spiel, auf das wir uns sehr freuen“, betont Zimmermann. Die Ausgangslage scheint klar: Godshorn führt nach zwölf Spielen die Tabelle an und ist der verdiente Spitzenreiter. Doch für Zimmermann zählt das Tabellenbild im Derby nicht. „Uns ist klar, dass in einem Derby andere Eigenschaften wichtig sind, und die wollen wir am Sonntag auf den Platz bringen“, sagt der Trainer mit Blick auf die prestigeträchtige Begegnung.