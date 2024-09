Derbysieg: Freiburg/Oederquart holt sich ersten Dreier

Freiburgs neuer Schlussmann Marcel Smilari stand von 2017 bis 2024 im Kasten der SV Drochtersen/Assel V. Seit Sommer nun ist er weg und sorgte unter anderem dafür, dass den Nordkehdingern endlich der erste Sieg gelang. In der Schlussminute parierte er einen schwach getretenen Foulelfmeter von Robert Kannappel. Da war die Angelegenheit allerdings schon fast gelaufen, denn es stand bereits 1:3. Davor zeigte D/A V das laut Trainer Andre Matties mit Abstand schlechteste Spiel in den letzten ein bis zwei Jahren. "Freiburg/Oederquart hat nicht überragend gespielt, aber abslolut verdient gewonnen. Wir haben es bis zur letzten Minute nicht hinbekommen, die langen Bälle auf Dudaj und Koslowski zu unterbinden. Und dabei fing es für uns recht gut an", schimpfte Andre Matties. Malte Horwege hatte eine Flanke von Tobias Middeke freistehend zum 1:0 eingeköpft.

"Pure Selbstgefälligkeit"

Doch danach bauten die Gastgeber den Gegner mit einem kapitalen Fehlpass auf. Der Ball wurde hoch auf Blerim Dudaj gespielt, der per Kopf zu Marc Koslowski verlängerte und der den Ausgleich markierte. Wenig später traf Dudaj nur den Innenpfosten, ansonsten hätte es bereits 1:2 gestanden. "Es war inzwischen pure Selbstgefälligkeit. Wir ließen jegliche Einstellung vermissen", so Matties weiter. Dann aber doch die Gästeführung. Blerim Dudaj schoss die Kugel in Begleitschutz aus 20 Metern ins Netz. Nach der Pause zeigte D/A zunächst eine bessere Einstellung, doch mehr als drei oder vier Torschüsse kamen nicht zustande. "Ein Abseitstor, das keines war, aber vom guten Schiedsrichter die einzige Fehlentscheidung war, und ein verschossener Elfmeter gehörten dazu", meinte der D/A-Trainer. Mitte der zweiten Halbzeit gelang dem starken Marc Koslowski das 1:3, als er eine Kopfballrückgabe erlief und Schlussmann Lares Niemeyer keine Chance ließ. Während Drochtersens Trainer Andre Matties mehr als bedient war, durften die Nordkehdinger den ersten Saisonsieg bejubeln.

Schiedsrichter: Nihat Sagir - Tore: 1:0 Malte Horwege (5.), 1:1 Marc Koslowski (10.), 1:2 Blerim Dudaj (27.), 1:3 Marc Koslowski (63.)

Besondere Vorkommnisse: Robert Kannappel (SV Drochtersen/Assel V) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marcel Smilari (90.).