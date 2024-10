Derby-Time an der B8 - Oberpolling mit Kampfansage

Morgen, 14:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm TSV Regen TSV Regen 14:00 PUSH



Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "Zum Heimspiel erwartet uns mit dem TSV Regen ein harter Prüfstein. Wir stellen uns auf ein sehr intensives und körperbetontes Kunstrasenspiel ein, in dem wir geduldig agieren und auf unsere Chancen warten müssen. Wenn wir defensiv kompakt und diszipliniert, sowie offensiv zielstrebig agieren, sind wir guter Dinge, die drei Punkte in Hutthurm zu behalten."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten sind alle Akteure verfügbar. Lediglich Johannes Krückl steht noch auf der Kippe.









Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Künzing mussten wir eine vermeidbare, aber alles in allem verdiente Niederlage hinnehmen. Momentan fehlt es leider in manchen Phasen an der nötigen Konzentration, um gegen individuell so gut besetzte Gegner etwas Zählbares holen zu können. Am Samstag erwartet uns mit dem Auswärtsspiel in Hutthurm der nächste Gegner dieser Kategorie. Nichtsdestotrotz wollen wir die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten."



Personalien: Der Einsatz von Mittelstürmer Günther Denk ist ungewiss. Sicher fehlen werden Alexander Schaller, Lukas Schmid, Nico Koller, Stephan Klauser, Maximilian Kappl und Daniel Matjasch.







Die SpVgg Ruhmannsfelden um Routinier Bastian Kilger strebt einen Heimdreier an – Foto: Bernhard Enzesberger









Alois Wittenzellner (Abteilungsleiter SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Spiel in Oberpolling ist abgehakt und wir freuen uns auf das Duell gegen Waldkirchen, aber vor allem auf das Wiedersehen mit unserem Ex-Coach Rudi Damberger am Lerchenfeld. Wir stellen uns auf eine sehr kampfbetonte Partie ein. Waldkirchen präsentierte sich in den vergangen Wochen in einer guten Form. Wir werden aber das Heimspiel wieder sehr selbstbewusst angehen und alles daran setzen, dass wir dieses auch gewinnen."



Personalien: Mit Ausnahme von Jonas Englmeier und Korbinian Menacher sind alle Mann an Bord.









Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Serie haben wir das Ziel, unsere kleine Erfolgsserie auch in Ruhmannsfelden fortzusetzen."



Personalien: Jonas Heß und Thomas Pilsl müssen passen. Hinter dem Mitwirken von Nico Bauer steht noch ein Fragezeichen.