Derby in Perlesreut: Beide Teams brauchen Punkte

Um 18 Uhr wird heute das Bezirksliga-Nachholmatch zwischen dem SV Perlesreut und dem TSV Mauth angepfiffen. In diesem Landkreis-Duell geht es nicht nur ums Prestige, sondern in erster Linie um für beide Seiten enorm wichtige Zähler im Abstiegskampf. Die Gäste haben die große Chance, sich wieder ein komfortables Polster zur Relegationszone verschaffen. Die Hausherren wollen die direkten Abstiegsränge verlassen und brauchen hierzu mindestens einen Teilerfolg. Für Spannung und Brisanz ist also schon im Vorfeld reichlich gesorgt. In der Vorrunden-Partie sahen 350 Zuschauer eine packende Partie, die Mauth mit einem 4:2-Heimerfolg für sich entscheiden konnte.