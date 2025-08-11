Der 1. FC Bad Kötzting um Kapitän Christoph Schwander (am Ball) strebt gegen die SpVgg Lam einen Heimdreier an – Foto: mb.presse / Butzhammer

Derby in Kötzting - Ettmannsdorfer Nagelprobe - Kellerduell in Roding 6. Spieltag: Tegernheim und Kosovoa Regensburg müssen sich auf Reisen begeben Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte

Eine Top-Kulisse darf am 6. Spieltag der Landesliga Mitte im Nachbarduell zwischen dem 1. FC Bad Kötzting und der SpVgg Lam erwartet werden. Zwei top gestartete Klubs treffen im Vergleich zwischen dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf und dem TSV Seebach aufeinander. Zwei noch sieglose Teams kreuzen in Roding die Klingen. Der heimische TB 03 hat den SV Etzenricht zu Gast. Zum noch unbesiegten SSV Eggenfelden führt der Spielplan den FC Tegernheim. Der FC Kosova Regensburg gibt seine Visitenkarte beim TSV Bogen ab, der erst zwei Zähler auf der Habenseite stehen hat.

Morgen, 18:30 Uhr TB 03 Roding TB Roding SV Etzenricht Etzenricht 18:30 live PUSH

Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Etzenricht ist für uns ein richtungsweisendes Spiel. Für uns zählt nur ein Sieg, um uns etwas Luft von direkten Abstiegsrängen verschaffen zu können. Deshalb ist unser Visier ganz klar auf drei Punkte ausgerichtet."



Personalien: Tobias Vogl ist wieder aus dem Urlaub zurück, ansonsten bleibt alles wie gehabt.







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Mit unserem Auftritt in Dingolfing war ich nicht unzufrieden. Schaffen wir es, die wenigen Chancen, die sich uns bieten, in Zukunft konsequenter auszunutzen, können wir sicherlich auch wieder Punkte mitnehmen.“



Personalien: Ob der am Samstag nicht zum Einsatz gekommene Christian Ermer wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss. Definitiv fehlen werden Routinier Stephan Herrmann, Bastian Strehl und Deniz Bock.







Morgen, 19:45 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden FC Tegernheim Tegernheim 19:45 PUSH

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach dem dürften Aufritt in Bogen wollen wir im Heimspiel in Tegernheim wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Das wird wieder ein ganz anderes Spiel, zumal der Gegner sehr spielstark ist. Wir wollen unsere Ungeschlagen-Serie ausbauen und ein gutes Heimspiel machen."



Personalien: Jonah Ramstetter und Marian Serban sind neu auf der Ausfallliste. Wieder dabei ist hingegen Nicolas Barth.







Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Eggenfelden ist noch ungeschlagen. Besonders eindrucksvoll war vor allem der klare Sieg in Ettmannsdorf. Das zeigt, was für eine enorme Qualität in dieser Truppe steckt. Für uns ist es etwas unglücklich, unter der Woche so ein weite Auswärtsfahrt zu haben. Trotzdem fahren wir natürlich dorthin, um etwas mitzunehmen."





Personalien: Gegenüber der Partie in Bad Kötzting sind Tobias Rieger und Maximilian Prem wieder Kandidaten für einen Einsatz.







Der FC Tegernheim ist beim SSV Eggenfelden gefordert – Foto: Felix Schmautz







Morgen, 18:30 Uhr TSV Bogen Bogen FC Kosova Regensburg FC Kosova 18:30 PUSH

Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Gegen Eggenfelden haben wir leidenschaftlich gekämpft und hatten auch ein klares Chancenplus. Daher hätten wir uns mehr als ein Unentschieden verdient gehabt. Gegen Kosova Regensburg müssen wir wieder alles reinhauen und uns endlich den ersten Dreier holen."



Personalien: Niklas Karl hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür ist die lange Sperre von Makamba Sidibe aus der Vorsaison nochmal um eine Partie verkürzt worden, so dass der Innenverteidiger erstmals ran darf.







Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "In Bogen erwartet unsere Jungs ein hartes Spiel. Der Gegner hat genauso wenig etwas zu verschenken wie wir. Für uns heißt es, fokussiert ans Werk zu gehen und bis zur letzten Minute als Mannschaft zu fungieren. Nur so wird es uns gelingen, etwas Zählbares mit an den Weinweg zu nehmen. "



Personalien: Abwehrmann Lirim Gashi ist aus dem Urlaub zurück. Ansonsten ist alles beim Alten.







Morgen, 18:30 Uhr 1. FC Bad Kötzting Bad Kötzting SpVgg Lam SpVgg Lam 18:30 live PUSH

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Derby-Time am Roten Steg. Mit der Spvgg Lam kommt eine uns gut bekannte und spielstarke Truppe, bei der es aktuell noch nicht ganz nach Plan. Für uns gilt es wieder, gut gegen den Ball zu arbeiten und unsere Trefferausbeute vor dem gegnerischen Tor zu erhöhen. Es wird sicher ein spannendes Spiel auf Augenhöhe, in dem wir als Sieger vom Platz gehen wollen."



Personalien: Andreas Kussinger, Felix Bauman, Frodo Gilch, Simon Schneider und Bastian Irrgang müssen passen. Ob Kilian Ettl auflaufen kann, ist noch fraglich.







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Die schwachen Leistungen und Ergebnisse der letzten beiden Partien sind abgehakt. Ein Derby ist immer etwas Besonderes und wir wollen in die Erfolgsspur zurückkehren."





Personalien: Personell sieht es bei den Gästen alles andere als rosig aus, da sich nun auch noch Niklas Maimer in den Urlaub verabschiedet hat. Zu allem Überfluss zog sich Tim Welter in Vornbach eine Zerrung zu und droht ebenfalls auszufallen. Ohnehin keine Optionen sind der schmerzlich vermisste Antreiber Lukas Pritzl sowie Luca Schmid, Simon Meindl, Matthias Müller und Youngster Dominik Pongratz. Co-Spielertrainer Christian Mühlbauer machen nach wie vor muskuläre Probleme zu schaffen und der Offensivmann kommt wohl - wenn überhaupt - maximal für einen Teileinsatz in Frage.







