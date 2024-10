Derby der Freunde - Derby der Fanlager

Tobias Geißler: Wir haben vier erfahrene Stammspieler - echte Unterschiedspieler - vor der Saison verloren und wussten da bereits, dass es schwer werden wird in diesem Jahr. Wir wollten den Weg mit den jungen Spielern weitergehen, haben einen Altersdurchschnitt um die 22 Jahre und haben natürlich auch eine dementsprechend realistische Zielsetzung vor der Saison ausgesprochen. Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt. Natürlich ist ein Sieg nach neun Spielen keinesfalls unser Anspruch. Wir hatten drei Unentschieden dabei, in denen deutlich mehr drin war. Die Siege hätten uns gut getan. Nun werden wir weiter Woche für Woche versuchen Punkte zu sammeln um uns wieder in Regionen zu bewegen, die von den Abstiegsplätzen ein Stückchen entfernt sind.

Tobias: Wir haben dieses Jahr eine Phase, wo wir nicht so gut treffen. In den letzten Jahren war das anders, da hat uns die gute Chancenverwertung den Klassenerhalt gesichert. Wir hatten in den letzten Spielzeiten auch immer mit Patric Schenke einen treffsicheren Spieler in unseren Reihen. Jetzt sind es aktuell für die Anzahl der Chancen zu wenig Tore, aber ich bin mir sicher, dass es bald wieder besser laufen wird, auch bei Patric. Das trainieren wir Woche für Woche und im Training sieht das alles schon wunderbar aus. Wir kriegen es aber momentan leider nicht auf dem Platz und das ist grundlegend das Entscheidende im Fußball.

FuPa Thüringen: Der Abgang von Paul Friedemann im Sommer nach Bad Frankenhausen hat euch sicher auch geschwächt oder? Verfolgst du seinen Werdegang in der Verbandsliga? Dort spielt er ja aktuell eine sehr gute Rolle. Hast du ihm das zugetraut und habt ihr noch Kontakt?

Tobias: Mit Paul bin ich eigentlich immer im Kontakt. Er hat super in unsere Mannschaft gepasst, sportlich wie auch menschlich. Da er ein Gisperslebener Junge ist, zeigt er sich sehr oft bei uns und wir sprechen dann auch mal über die Bad Frankenhäuser Spiele. Mit seiner Einstellung, die er an den Tag legt, ist es kein Zufall, dass er seine Leistung auch in der Verbandsliga bringt. Wenn jeder junge Spieler - so wie Paul oder bei uns zum Beispiel Iljas Kühn - die Einstellung hat in jedem Training und Spiel das Maximum zu leisten, dann hat auch jeder Spieler die Chance Stammspieler in einer etablierten Landesklassemannschaft zu sein. Solchen Jungs kann man nur ein großes Lob aussprechen.

FuPa Thüringen: Wie bereitet ihr euch auf das Derby in Walschleben vor? Gibt es persönliche Kontakte im Vorfeld oder freundschaftliche Beziehungen zwischen Spielern/Verantwortlichen?

Tobias: Durch die Spielgemeinschaften in A- und B-Jugend sind vor einigen Jahren gerade unter den jungen Spielern natürlich viele freundschaftliche Kontakte und Verbindungen entstanden. Es ist ein Spiel, auf das sich alle freuen. Die Trainerteams kennen und schätzen sich untereinander und wir wissen die Leistung von Walschleben sehr zu schätzen. Sie gehen auch in dieses Spiel wieder als Favorit, auch wenn das im Derby immer ein kleines bisschen anders ist. Aufgrund der letzten Spiele gegeneinander ist es aber so, dass Walschleben in dieses Spiel als Favorit geht. Wir konnten in der Vorwoche leider nicht nochmal die Leistung vom Spiel gegen Erfurt Nord wiederholen, aber auf die zweite Halbzeit gegen Büßleben können wir aufbauen.

Es ist auch ein Duell der beiden Fanlager, für die dieses Spiel auch sehr besonders ist. Wir wünschen uns ein qualitativ hochwertiges Spiel, um auch den Zuschauern ein schönes Derby zu liefern. Am Ende des Tages geht es - wie an jedem Spieltag - darum, die Tagesform zu haben, um das Spiel im Endeffekt für sich zu entscheiden.

FuPa Thüringen: Danke für das Gespräch, lieber Tobias, und weiterhin viel Erfolg!