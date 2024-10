Der Zeller Michael Kuttler überzeugt mit "brutalem" Zug zum Tor

Michael Kuttler weiß definitiv, wo das Tor steht. Sein Torekonto ist beeindruckend: In 116 Spielen im Aktivenbereich traf er 82 mal. Dazu verzeichnet der Stürmer des FC Zell 32 Assists. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass Cristiano Ronaldo sein großes Vorbild ist. Die Statistiken des Portugiesen, der zurzeit bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien nicht nur sein Torekonto weiter auffüllt, sind eine andere Liga, wobei der 24 Jahre alte Kuttler eineinhalb Jahrzehnte jünger ist. Ob sich Ronaldo in Saudi-Arabien wohlfühlt? Für Kuttler jedenfalls ist eine Wohlfühloase "der wichtigste Faktor". Ausgezogen aus dem beschaulichen Kleinen Wiesental (Ortsteil Holl), wo er heute noch wohnt, wurde er von Papa Rolf, der selbst beim örtlichen TuS aktiv war, auf den Fußballplatz mitgenommen. "Wir hatten dazumal noch einen Hartplatz", sagt Kuttler, der in der Jugend und zwei Jahre in der Kreisliga A schon Torrekorde aufstellte. Mehr bei BZ-Plus.