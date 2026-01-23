Der Winter macht`s den Vereinen schwer: Wo trotzdem getestet wird!

Für die SpVgg Unterhaching steht der erste Testlauf auf dem Programm. In Weißkirchen an der Traun (Oberösterreich) treffen die Vorstädter auf die zweite Mannschaft des SK Sturm Graz. Den zweiten Test absolvieren bereits die Würzburger Kickers, die den Aufgalopp mit 1:3 gegen den baden-württembergischen Oberligisten FSV Hollenbach verloren haben. Nun geht`s für die Kickers gegen den TSV Abtswind.



Erneut gegen eine österreichische Mannschaft probt der SV Wacker Burghausen. Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Lindach empfangen die Salzachstädter den UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Der erste Test der Schwarz-Weißen verlief vor Wochenfrist in einer intensiven Begegnung trotz ordentlicher Leistung unglücklich. Gegen den österreichischen Zweitligisten FC HOGO Hertha Wels musste sich die Mannschaft von Trainer Lars Bender knapp mit 0:1 geschlagen geben. Den Treffer des Tages erzielte Andreas Radics in der 71. Spielminute, während der SVW zweifach am Aluminium scheiterte. Nun kommt mit dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething der nächste Gegner aus dem Nachbarland nach Burghausen. Die Gäste spielen in der LT1 Oberösterreich Liga, der vierthöchsten Spielklasse und belegen dort aktuell Rang fünf. Offensiv weiß die Mannschaft von Trainer Christoph Mühllechner zu überzeugen: Mit 35 erzielten Treffern stellt Ostermiething den dritterfolgreichsten Angriff der Liga. Top-Torschütze der Mannschaft und gleichzeitig auch der gesamten Liga ist mit 14 Saisontoren in 15 Spielen der 26-jährige Angreifer Julien Richter, der unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des SV Wacker Burghausen ausgebildet wurde und von 2017 bis 2020 für die Salzachstädter in der Regionalliga Bayern auf dem Platz stand.



