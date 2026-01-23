 2026-01-20T07:14:11.657Z

Testspiel
Der SV Wacker Burghausen testet wie schon vergangene Woche erneut gegen eine österreichische Mannschaft.
Der SV Wacker Burghausen testet wie schon vergangene Woche erneut gegen eine österreichische Mannschaft. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der Winter macht`s den Vereinen schwer: Wo trotzdem getestet wird!

Unter anderem Unterhaching, 1. FC Nürnberg II, Würzburger Kickers und Wacker Burghausen im Einsatz

Der knackige Winter macht`s den Regionalligisten in der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde aktuell nicht einfach. Vielerorts sind selbst die Kunstrasenplätze vereist. Dennoch können am Wochenende einige Testpartien über die Bühne gehen. Wir geben euch einen kleinen Überblick:

Für die SpVgg Unterhaching steht der erste Testlauf auf dem Programm. In Weißkirchen an der Traun (Oberösterreich) treffen die Vorstädter auf die zweite Mannschaft des SK Sturm Graz. Den zweiten Test absolvieren bereits die Würzburger Kickers, die den Aufgalopp mit 1:3 gegen den baden-württembergischen Oberligisten FSV Hollenbach verloren haben. Nun geht`s für die Kickers gegen den TSV Abtswind.

Erneut gegen eine österreichische Mannschaft probt der SV Wacker Burghausen. Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Lindach empfangen die Salzachstädter den UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Der erste Test der Schwarz-Weißen verlief vor Wochenfrist in einer intensiven Begegnung trotz ordentlicher Leistung unglücklich. Gegen den österreichischen Zweitligisten FC HOGO Hertha Wels musste sich die Mannschaft von Trainer Lars Bender knapp mit 0:1 geschlagen geben. Den Treffer des Tages erzielte Andreas Radics in der 71. Spielminute, während der SVW zweifach am Aluminium scheiterte. Nun kommt mit dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething der nächste Gegner aus dem Nachbarland nach Burghausen. Die Gäste spielen in der LT1 Oberösterreich Liga, der vierthöchsten Spielklasse und belegen dort aktuell Rang fünf. Offensiv weiß die Mannschaft von Trainer Christoph Mühllechner zu überzeugen: Mit 35 erzielten Treffern stellt Ostermiething den dritterfolgreichsten Angriff der Liga. Top-Torschütze der Mannschaft und gleichzeitig auch der gesamten Liga ist mit 14 Saisontoren in 15 Spielen der 26-jährige Angreifer Julien Richter, der unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum des SV Wacker Burghausen ausgebildet wurde und von 2017 bis 2020 für die Salzachstädter in der Regionalliga Bayern auf dem Platz stand.

Der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Bayern, der 1. FC Nürnberg II, empfängt am Freitagnachmittag am heimischen Valznerweiher den Südwest-Regionalligisten SV Sandhausen.

Die Partien im Überblick:

Freitag

Heute, 13:00 Uhr
Sturm Graz
Sturm GrazSturm Graz II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
13:00


Heute, 15:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
15:00live

Heute, 18:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
18:00live

Heute, 18:15 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
UFC Ostermiething (OÖ)
UFC Ostermiething (OÖ)UFC Ostermiething (OÖ)
18:15

Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
14:00

Sonntag

So., 25.01.2026, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
14:00

