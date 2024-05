„Der Weg dorthin war für alle nicht leicht“: Der TSV Altenstadt ist hungrig aufs Pokalfinale

Auch der Nachbar konnte sie nicht stoppen: Auf ihrem Weg ins Finale schalteten die Altenstadter (in grünen Trikots, hier Kadircan Yapici) unter anderem den TSV Peiting aus. – Foto: halmel

Dem Gewinner winken 1000 Euro und ein Spiel gegen Gegner aus der 3.- oder der Regionalliga. Der TSV Altenstadt ist hungrig auf den letzten Schritt.

Altenstadt – Da macht der Tag der Arbeit so richtig Freude. Am morgigen Mittwoch steht der TSV Altenstadt im Finale um den Kreispokal beim 1. SC Gröbenzell (14 Uhr). „Das ist für uns etwas ganz Besonderes“, so Philipp Bartmann. Er fiebert der Partie entgegen. Mit Stolz verweist der Trainer des Kreisligisten darauf, dass seine Mannschaft schon jetzt den Eintrag in die Annalen sicher hat.

„Das gab es in unserem Verein noch nie.“ Da versteht es sich von selbst, dass der TSV bei seiner Endspiel-Premiere noch etwas mitnehmen will. „Wir sind hungrig“, lässt er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass seine Elf die Herausforderung nicht auf die leichte Schulter nimmt. Wie viel Kohldampf seine Kicker spüren, bekam zuletzt im Punktspielbetrieb der FC Weil zu spüren. Die Altenstädter setzten sich mit 1:0 durch und erhöhten mit diesem Sieg ihre Chancen, am Ende der Saison den Klassenerhalt in der Kreisliga zu bewerkstelligen. Dass seine Mannschaft bei der Erledigung ihrer alltäglichen Pflichten vielleicht zu viele Körner gelassen hat, befürchtet der Coach nicht. „Es ist eine schöne englische Woche“, sagt er. Bartmann genießt die Herausforderung. Nach Weil und Gröbenzell wartet zum krönenden Abschluss am kommenden Sonntag der SC Weßling auf sein Team.