Der VfR setzt auf Kontinuität

Ali Ibrahimaj, Sportvorstand des VfR Mannheim, erklärt: „Die Vertragsverlängerung mit Marcel Abele ist ein zentraler Schritt für die langfristige Weiterentwicklung unseres Vereins. Marcel hat in seiner bisherigen Amtszeit eine klare Handschrift hinterlassen, und die Fortschritte unseres Spiels sind deutlich erkennbar. Besonders schätzen wir seine Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln – eine Eigenschaft, die perfekt zu unserer gemeinsamen Vision passt. Natürlich sind wir uns bewusst, dass der Weg nicht immer einfach sein wird. Doch wir teilen dieselbe Vorstellung von Fußball und dieselbe Wahrnehmung unserer bisherigen Leistungen. Was Marcel Abele besonders auszeichnet, ist seine tiefe Verbundenheit mit Mannheim. Als gebürtiger Mannheimer und durch seine Wurzeln im lokalen Fußball verkörpert er die Werte und Traditionen der Stadt wie kaum ein anderer. Er passt hervorragend zu unserem Stadtverein VfR Mannheim. Diese Kontinuität auf der Trainerposition ist eine wesentliche Grundlage für die kommenden Jahre.“



Auch Hakan Atik, Sportlicher Leiter des VfR Mannheim, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Die Zusammenarbeit mit Marcel Abele ist herausragend. Wir schätzen seine Professionalität und seine Leidenschaft für den Fußball. Trotz seines jungen Alters – Marcel gehört zu den jüngsten Trainern der Oberliga Baden-Württemberg – bringt er eine bemerkenswerte Reife und Besonnenheit mit, die sowohl auf als auch neben dem Platz spürbar ist. Er verbindet Fachwissen und Empathie auf ideale Weise und schafft es, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen können.“



Marcel Abele selbst zeigt sich erfreut über das Vertrauen, das ihm der Verein entgegenbringt: „Die Vertragsverlängerung ist für mich ein großes Zeichen der Wertschätzung. Es ist spannend, Teil der Entwicklung dieses Teams und des Vereins zu sein. Mit Ali Ibahimaj hatte ich vertrauensvolle Gespräche. Ich bin überzeugt, dass wir noch viel Potenzial haben, das wir ausschöpfen können – sowohl als Mannschaft als auch individuell. Gleichzeitig ist klar: Wir sind noch lange nicht am Ende dieser Entwicklung.“



Mit dieser vorzeitigen Vertragsverlängerung unterstreicht der VfR Mannheim seine klare Ausrichtung: Ein nachhaltiger und zukunftsorientierter Kurs – mit einem Trainer, der sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein passt.