Beim VfL Benrath will künftig auch der FC Kosova spielen. – Foto: Archiv

Der VfL Benrath nimmt den FC Kosova als weiteren Mieter auf Bislang spielte das Team des FC Kosova Düsseldorf auf der Bezirkssportanlage Am Wald. Doch dort ist zu wenig Platz für die ambitionierten Pläne des Landesligisten.

Der Landesligist FC Kosova und der VfL Benrath wollen kooperieren. Als Mieter werden die aufstiegsambitionierten Kosovaren zukünftig auf der Bezirkssportanlage an der Karl-Hohmann-Straße für Training und Spielbetrieb ein neues Zuhause finden. Der bisherige Pachtvertrag mit der SG Benrath-Hassels läuft Ende 2025 aus und soll nicht verlängert werden. Ein hohes Zuschaueraufkommen mit bis zu 400 Fans bringt die bisherige Spielstätte Am Wald an ihre Grenzen. Vor allem die Parksituation bei Heimspielen des aktuellen Tabellenzweiten sorgt bei Anwohnern für Unmut.

„Der FC Kosova ist bei uns herzlich willkommen“, bestätigt VfL-Boss Rachid Bassit erste Gespräche mit dem FCK-Vorsitzenden Bojar Neziri über eine langfristige Zusammenarbeit. Über den Benrather Sportdirektor Mohamed Azariouh ist dieser Kontakt zustande gekommen. Sport könne eben nur miteinander funktionieren, ergänzt Bassit. Gäste sind auf der Sportanlage des Benrather Traditionsklubs folglich gern gesehen. Auch Footballer beim VfL

Mit dem American Footballclub Düsseldorf Panther bevölkert bereits der Erstligist in dem beliebten US-Sport mehrmals pro Saison das Stadion mitsamt Tribüne und Naturrasen. Rund 600 begeisterte Fans sorgen für eine großartige Stimmung – auch an den Fanartikelbuden drum herum und am Getränkestand sowie beim Würstchen- und Burgerverkauf. Der geplante Umzug in ein wettbewerbsfähiges Stadion beim Panther-Partner Garather SV, wo sich bereits das Panther-Büro sowie Übungs- und Spielstätten befinden und zwei Flagfootball-Felder gebaut werden, steht noch in den Sternen. Zudem trainiert die Leichtathletikabteilung des TB Hassels auf Rasen und Laufbahn im Benrather Stadion und verfügt in Platznähe über Wurf- und Sprunganlagen sowie separat über zwei Fitness-Container. „Weil uns der FC Hellas Ende der Saison 22/23 in Richtung DSV 04 verlassen hat, gibt es Platz für einen neuen Gast“, nennt Bassit als Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit dem FCK. Auch würde im Benrather Stadion endlich wieder hochklassiger Fußball gespielt. „Unsere Seniorenmannschaft kämpft derzeit in der Kreisliga A um den Klassenerhalt“, räumt der Vorsitzende ein und schließt eine Umstrukturierung der Benrather Herrenteams nicht aus. Bassit: „Die Sportanlage verdient als toller Standort guten Fußball.“