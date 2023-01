Der umgekehrte Weg Bäumchen wechsle dich. Der TSV Motor Gispersleben begrüßt einen Neuzugang vom FC An der Fahner Höhe II und gibt einen Kicker zur Oberliga-Reserve von Fahner ab.

Marco Schuchardt (32) wechselt vom TSV Motor Gispersleben zum FC An der Fahner Höhe II. Für ihn ist es ein Rückkehr, er kickte bereits beim FC. Den umgekehrten Weg geht Mohamed Hadid (19). Er spielte zuletzt für Fahners Zweite und ist künftig für Gispersleben am Ball.

„Er ist ein junger Bengel, der technisch gut ausgebildet ist. Im taktischen Bereich müssen wir noch arbeiten und auch in Sachen Kommunikation. Er muss noch verstehen, was wir von ihm wollen. Aber er bringt vieles mit. Den Kontakt hat unser Jugendleiter hergestellt“, so Gisperslebens Coach „Charlie“ Kahlert über seinen jungen Neuzugang. Bereits seit dem 05.01. befindet sich das Landesklasse-Team in der Vorbereitung auf die Rückrunde. „Unser klares Ziel ist es nicht unten reinzurutschen. Das ist das A und O. Wir haben eine gute Truppe zusammen, die leider manchmal nicht ihr komplettes Leistungspotential abruft“, sagt Kahlert.

Beim Erreichen der Ziele wird Marco Schuchardt nicht mehr helfen können. Er entschied sich für eine Rückkehr zum FC An der Fahner Höhe „Schuche ist ein sehr guter technischer Spieler, der viel an sich arbeitet und immer das Maximale rausholen will. Er ist fußballerisch ein großer Verlust von uns. Er ist ein Spieler, der in jede Mannschaft passt. Der Wechsel ist sauber und ehrlich abgelaufen“, so Kahlert über den abgewanderten Spieler. Auch der Kicker selbst lobt den reibungslosen Ablauf des Winterwechsels. „Als aller erstes ein sehr großes Dankeschön und großen Respekt davor das man sich in dieser Phase der Saison so unkompliziert einigen konnte. Das ist nicht selbstverständlich. Großer Dank gilt hierbei Herrn Hartleb vom TSV, vor allem aber Markus Hilpert vom TSV und natürlich Conny Cramer“, erzählt Schuchardt im FuPa-Gespräch.