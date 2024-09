Der TuS Lüchtringen gegen das Team der SG Marienmünster/Rischenau

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Höxter

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 7

Spielbericht: TuS Lüchtringen gegen SG Marienmünster/Rischenau 2:2 (1:0)

Höxter. Ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen bietet sich dem Publikum im Höxterer Solling Stadion am Sonntag.

Bevor ein erstes Tor geschossen wird, zeigt Schiri Ünal Bozkurt (Steinheim) eine eine Gelbe Karte und eine eine Rote Karte an die Lüchtringer. Das Team aus Lüchtringen muss das Match in Unterzahl fortsetzen. Es dauert eine Weile, bis es ernst wird. Erst kurz vor der Halbzeitpause gelingt es dann der Mannschaft von Sebastian Schwedhelm doch noch vorzulegen: Kevin Siebert versenkt den ersten Treffer und verschafft der Heimelf die Oberhand. Der Ausgleich folgt erst nach dem Seitenwechsel am Ende der zweiten Halbzeit: Diesmal setzt Raphael Föst die Kugel ins Netz (78). Unentschieden. Marienmünster/Rischenaus Noah Ahlemeyer kann seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Im Laufe der folgenden Minuten greift der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS Lüchtringen steckt noch einmal Gelb ein.

Unmittelbar darauf manövriert Jan Kirchhoff den Ball mit Erfolg über die Linie und bejubelt den Ausgleichstreffer für das Lüchtringer Team (92). Die Marienmünster/Rischenauer rutschen auf Platz sieben ab.

Die Aufstellungen: TuS Lüchtringen - SG Marienmünster/Rischenau

TuS Lüchtringen: Jens Missing (8), Steffen Waldeyer (4), Simon Meier (5), Christian Temme (10), Simon Hartmann (7), Julian Mischer (12), Fynn Reinhard (14), Moritz Wöstefeld (1), Max Winkler (9), Hendrik Pieres (19), Kevin Siebert (15)

SG Marienmünster/Rischenau: Adrian Dobrott (3), Pascal Seck (15), Husam Al Dulaimi (10), Simon Engel (9), Raphael Föst (18), Felix Bueker (1), Maximilian Thauern (6), Laszlo Rab (7), Christopher Meier (4), Sven Grawe (12), Niko Ritter (19)

Schiedsrichter: Ünal Bozkurt (Steinheim)

Assistent: Christopher Schulte



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.