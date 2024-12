Der TSV Haunstetten holt sich den Titel

Neuer Futsalmeister der gemeinsam ausgetragenen Meisterschaft der Stadt Augsbug und des Landkreises Aichach-Friedberg ist der TSV Haunstetten. Der Bezirksligist in der Dasinger Dreifachsporthalle vor dem FC Öz Akdeniz Augsburg und dem TSV Dasing durch. Abteilungsleiter Marc Riedl zeigte sich hoch zufrieden. „Das freut mich mega, wie unsere junge Truppe sich in diesem starken Feld behauptet hat“. Lediglich gegen den Kreisklassisten TSV Dasing konnten die von Maximilian Lenz betraute Mannschaft nicht gewinnen. 0:0 stand es nach der Auftaktpartie gegen den Hausherrn.

Hausherr TSV Dasing unterstrich einmal mehr, dass man sich in der Halle wohlfühlt. „Mein Team hat gezeigt, dass man auf dem schnellen Parkett mit dem Ball sehr gut umgehen kann“, lobte Spielertrainer Michael Guggumos seine Elf. David Gilg zeigte sich nicht nur mit der Leistung des TSV zufrieden, „das waren sehr packende Spiele, auch der Zuschauerzuspruch war in Ordnung“. Zusammen mit dem TSV Haunstetten und dem FC Öz Akdeniz Augsburg wird der TSV Dasing beim Kreisfinale am 5. Januar in der Sporthalle des TSV Friedberg, der als Ausrichter dabei ist, den Kreis Aichach-Friedberg vertreten.