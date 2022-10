Der Trend zeigt nach oben: Neffeltal gewinnt auch gegen SW Düren klar Vor allem über viel Ballbesitz konnte die SGN die Dürener niederringen.

Die SG Neffeltal gewann nach einer dominanten Leistung letztlich klar gegen Schwarz-Weiß Düren mit 4:1 (1:0). Die Dürener Gastgeber hielten noch bis weit in die zweite Hälfte dagegen, doch nach dem zweiten Gegentreffer brachen alle Dämme. In der Tabelle der Kreisliga B, Staffel 3 bleiben Düren und Neffeltal im Mittelfeld.

Düren gibt Neffeltal den Ball

Die beiden Teams starteten punktgleich mit jeweils sieben Zählern in die Partie, mit einem Sieg könnte man sich also gegen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle etwas absetzen.

Trotz der tabellarischen Nähe zueinander, hatten lediglich die Gäste der SG Neffeltal Interesse, das Spiel zu gestalten. Besonders der für die SGN ungewohnte Kunstrasenplatz kam dem Kombinationsspiel entgegen. SW Düren verteidigte aufopferungsvoll, weshalb sich die Gäste in Geduld üben mussten, um eine Lücke nach vorne zu finden. Ein häufiger Unruheherd in der Defensive von Schwarz-Weiß war dabei Außenstürmer Lukas Hofmann, der sich in seinem ersten Saisonspiel für Neffeltal sehr aktiv zeigte und viele Bälle forderte. Nach einem Freistoß von Hendrik Fröhling stand der Ball lange in der Luft, Hofmann pflückte die Kugel runter, drehte sich um seinen Gegenspieler und schloss aus halblinker Position im Strafraum eiskalt zum 1:0 für die Auswärtsmannschaft ab (14.).

Ein früher Rückschlag für die Gastgeber. Düren versuchte sich seinerseits fast ausschließlich über lange, meist ungenaue, Bälle in die Spitze. Vor allem in der ersten Hälfte entstand dadurch nur wenig Gefahr.

Durch die mangelhafte Entlastung der Offensive, wuchs der Druck auf die eigene Abwehrreihe umso mehr. Auch die Tempoläufe vom anderen Außenspieler der SGN, Luke Kerper, rissen dabei immer mehr Lücken. Es war dann aber erneut Hofmann, der mit einer wuchtigen Volleyabnahme nur am Querbalken scheiterte (35.). Ein weiterer Treffer für Neffeltal lag in der Luft, doch Düren rettete sich in die Pause.

Und scheinbar nahm sich die Heimmannschaft danach auch einiges vor. Schwarz-Weiß kam stark verbessert aus der Kabine und setzte den Spielaufbau der SGN aggressiver und effektiver unter Druck. Die Partie wurde wilder. Düren konnte auch mit einigen Distanzschüssen Keeper Marcel Baaske vor Probleme stellen, aber dieser hielt seinen Kasten zunächst sauber.

Turbulente Schlussphase

Auch Neffeltal setzte weiter Akzente nach vorne. Und wieder spielte ein Standard eine große Rolle. Nach einem Freistoß erhielt Hofmann den Ball mit dem Rücken zum Tor. Torhüter Maximilian Grüßer lief den Angreifer an und dieser nahm den leichten Kontakt von hinten dankend an. Der Schiedsrichter entschied auf einen schmeichelhaften Elfmeter für die SGN. Jan Philip Cremer nahm sich der Verantwortung vom Kreidepunkt an, doch scheiterte an dem stark parierenden Grüßer, der damit seine Mannschaft weiterhin im Spiel hielt (74.),

Was folgte, war eine besonders ereignisreiche Schlussphase. Nur wenige Momente nach dem verschossenen Elfmeter, war Neffeltal wieder am Drücker. Eine scharfe Hereingabe von Christian Bollig wurde vom eingewechselten Gian-Luca Kolbe kontrolliert. Seinen ersten Abschluss ließ Grüßer nur nach vorne prallen, sodass Kolbe ins leere Tor einschieben konnte (76.). Es ging Schlag auf Schlag. Und die nun offensiver ausgerichteten Dürener öffneten mehr Räume für die Angriffe der Neffeltaler. Mittelfeldspieler Markus Becker wurde im Spielaufbau überhaupt nicht bedrängt, sodass dieser sich Zeit nehmen konnte, einen langen Ball auf den ebenfalls eingewechselten Etienne Adels zu spielen. Der flinke Adels ließ seinen Gegenspieler stehen und verwandelte zum 3:0 (84.).

Die Qualität von der Bank der SGN entschied das Spiel mit. Das zeigte sich auch in der Folgeszene. Der dritte eingewechselte Spieler, Marten Fröhling, brachte eine stramme Flanke von rechts in den Strafraum und Adels zeigte mit einem akrobatischen Kopfball in Mittelstürmermanier, dass er auch in der Luft Qualitäten hat – das 4:0 (86.).

Den sichtlich niedergeschlagenen Dürenern wurde kurz vor Schluss noch ein Gastgeschenk bereitet: Nach einem Fehler in der Abstimmung der Defensive fand sich Wada Mohammad völlig frei in der Box wieder, sein Abschluss sorgte noch für ein wenig Ergebniskosmetik (90+1).

Ein letztlich wohl auch in der Höhe verdienter Sieg für die SGN, die sich mit zwei Siegen in Folge etwas Luft in der Tabelle verschaffen können. Direkt unter der Woche steht das aktuelle Formhoch unter dem Prüfstand. Neffeltal empfängt am Mittwoch den Tabellenzweiten Alemannia Pingsheim. Anstoß ist um 19.30 Uhr.