Der Traum aller Joker: Einwechslung in der 91., Siegtreffer in der 93.

Schön war`s wahrlich nicht, aber das dürfte dem TSV Aubstadt ziemlich egal sein. Die Grabfelder feierten am Mittwochabend nach zuvor ereignisarmen 90 Mnuten einen ultraspäten 1:0-Heimsieg in der Nachspielzeit gegen die SpVgg Greuther Fürth II - der erste Dreier im Jahr 2026 und das ersehnte Erfolgserlebnis nach zuvor drei Pleiten in Folge.
TSV Aubstadt – SpVgg Greuther Fürth II 1:0 (0:0)
TSV Aubstadt: Julian Brätz, Ingo Feser, Steffen Behr, Tim Hüttl, Marcel Fischer, Egor Zelenskiy (46. Maximilian Stahl) (90. Kevin Frisorger), Marcel Volkmuth (62. Timo Pitter), Leon Heinze, Marco Nickel, Max Grimm, Severo Sturm (90. Nico Schmidt) - Trainer: Claudiu Bozesan
SpVgg Greuther Fürth II: Simon Hoffmann, Yannick Scholz, Tuna Yilmaz, Jakob Krautkrämer, Daniel Adlung (84. Lucas Torres Farias), Marlon Fries, Philipp Hack (82. Jakob Krautkrämer), Mehmet Avlayici (67. Raphael Adiele), Juan Cabrera (67. Lado Akhalaia), Jomaine Consbruch, Max Meyer (82. Adem Imeri) - Trainer: Roberto Hilbert
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 461
Tore: 1:0 Nico Schmidt (90.+3)