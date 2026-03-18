 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Der Traum aller Joker: Einwechslung in der 91., Siegtreffer in der 93.

Mittwoch - Nachholspiel: Nico Schmidt entscheidet wenige Momente nach seiner Einwechslung eine ereignisarme Partie

von Mathias Willmerdinger · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
Da muss selbst das Trikot weg: Nico Schmidt (li.) nach seinem Siegtreffer.
Da muss selbst das Trikot weg: Nico Schmidt (li.) nach seinem Siegtreffer. – Foto: Wolfgang Zink

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Regionalliga Bayern
Aubstadt
Gr. Fürth II

Schön war`s wahrlich nicht, aber das dürfte dem TSV Aubstadt ziemlich egal sein. Die Grabfelder feierten am Mittwochabend nach zuvor ereignisarmen 90 Mnuten einen ultraspäten 1:0-Heimsieg in der Nachspielzeit gegen die SpVgg Greuther Fürth II - der erste Dreier im Jahr 2026 und das ersehnte Erfolgserlebnis nach zuvor drei Pleiten in Folge.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
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Den 461 Zuschauern wurde alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen serviert, es war fast über 90 Minuten dürftige Magerkost. Chancen blieben Mangelware. Als alles schon mit einer Nullnummer rechnete, schlugen die Gastgeber dann doch noch zu - und Coach Claudiu Bozesan durfte sich für ein goldenes Händchen auf die Schulter klopfen. Denn nur wenige Momente nach seiner Einwechslung köpfte Nico Schmidt eine Flanke von Ingo Feser zum entscheidenden 1:0 in die Maschen (90.+3). Während Aubstadt aufatmen darf im gesicherten Mittelfeld, wird die Lage im Tabellenkeller für das 2026 weiterhin sieglose Kleeblatt immer prekärer.

Für die Fürther geht`s am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München II weiter. Die Aubstädter müssen reisen und sind am selben Tag beim FC Augsburg II zu Gast.

Alles auf einen Blick:

TSV Aubstadt – SpVgg Greuther Fürth II 1:0 (0:0)
TSV Aubstadt: Julian Brätz, Ingo Feser, Steffen Behr, Tim Hüttl, Marcel Fischer, Egor Zelenskiy (46. Maximilian Stahl) (90. Kevin Frisorger), Marcel Volkmuth (62. Timo Pitter), Leon Heinze, Marco Nickel, Max Grimm, Severo Sturm (90. Nico Schmidt) - Trainer: Claudiu Bozesan
SpVgg Greuther Fürth II: Simon Hoffmann, Yannick Scholz, Tuna Yilmaz, Jakob Krautkrämer, Daniel Adlung (84. Lucas Torres Farias), Marlon Fries, Philipp Hack (82. Jakob Krautkrämer), Mehmet Avlayici (67. Raphael Adiele), Juan Cabrera (67. Lado Akhalaia), Jomaine Consbruch, Max Meyer (82. Adem Imeri) - Trainer: Roberto Hilbert
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 461
Tore: 1:0 Nico Schmidt (90.+3)