Der Traum aller Joker: Einwechslung in der 91., Siegtreffer in der 93.

Da muss selbst das Trikot weg: Nico Schmidt (li.) nach seinem Siegtreffer. – Foto: Wolfgang Zink

Schön war`s wahrlich nicht, aber das dürfte dem TSV Aubstadt ziemlich egal sein. Die Grabfelder feierten am Mittwochabend nach zuvor ereignisarmen 90 Mnuten einen ultraspäten 1:0-Heimsieg in der Nachspielzeit gegen die SpVgg Greuther Fürth II - der erste Dreier im Jahr 2026 und das ersehnte Erfolgserlebnis nach zuvor drei Pleiten in Folge.



Den 461 Zuschauern wurde alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen serviert, es war fast über 90 Minuten dürftige Magerkost. Chancen blieben Mangelware. Als alles schon mit einer Nullnummer rechnete, schlugen die Gastgeber dann doch noch zu - und Coach Claudiu Bozesan durfte sich für ein goldenes Händchen auf die Schulter klopfen. Denn nur wenige Momente nach seiner Einwechslung köpfte Nico Schmidt eine Flanke von Ingo Feser zum entscheidenden 1:0 in die Maschen (90.+3). Während Aubstadt aufatmen darf im gesicherten Mittelfeld, wird die Lage im Tabellenkeller für das 2026 weiterhin sieglose Kleeblatt immer prekärer.



Für die Fürther geht`s am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München II weiter. Die Aubstädter müssen reisen und sind am selben Tag beim FC Augsburg II zu Gast.