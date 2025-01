Der Trainer des VfR Würselen ist mit der Hinrunde zufrieden

Der VfR Würselen hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. In der Fußball-Bezirksliga soll ein Platz unter den ersten sieben Mannschaften her.

Im Grunde ist Michael Sakyi, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfR Würselen, mit der Hinrunde zufrieden. Platz fünf, lautet die Zwischenbilanz. Hält das Team diesen Rang, wäre es die beste Platzierung in der Bezirksliga seit der Saison 2004/05.

Der Start in die Saison verlief verheißungsvoll. Zum Auftakt besiegte Würselen Eicherscheid mit 4:2 und gewann eine Woche später mit 3:0 beim FC Roetgen. Dem 3:3 gegen Mariadorf ließ das Team weitere drei Siege folgen.

Danach stockte der Motor ein wenig, vor allem auswärts. In Richterich, Konzen, Oidtweiler und bei Ay-Yildizspor Hückelhoven setzte es Niederlagen, in Lohn reichte es nur zu einem 1:1. Auf eigenem Platz gewann das Team zweimal, dazu gab es ein Unentschieden und eine Niederlage gegen Ligaprimus Kohlscheid. 24 Punkte sind in der Hinrunde zusammengekommen, satte 16 weniger als Kohlscheid, auf Rang zwei sind es jedoch lediglich fünf Punkte Rückstand.

Großes Verletzungspech

Vor allem Verletzungspech macht der Trainer für die nicht immer guten Resultate verantwortlich. Massimo Damköhler, Kenan Uzun, Birkan Taskolu und Baradir Güler nennt der Trainer etwa, die zum Zuschauen verdammt waren oder es auch noch sind. Bilal Ok hatte einen Kreuzbandriss und wird nun langsam wieder an die Mannschaft herangeführt. Bei einem Hallenturnier brach sich zudem Furkan Günes den Arm und fällt vorerst aus.

Zudem haben im Winter mit Joel Specht, Tobias Kirschall und Sefa Lortoglu drei Spieler den Verein verlassen. Bislang gibt es keine Zugänge, was sich jedoch noch ändern soll. „Wir haben ein paar Spieler im Training“, sagt der Trainer und kündigt Zugänge für die kommenden Tage an.

Neu wird definitiv ein Co-Trainer sein. Maik Engelhardt, der diese Funktion bislang ausübte, wechselte als Cheftrainer in die Aachener Kreisliga A zum Burtscheider TV. Der Verein hat sich erst in diesen Tagen für einen spielenden Co-Trainer entschieden: Massimo Damköhler wird diese Funktion ausüben.

Apropos Winter und Halle: Beim eigenen Turnier gab es einen unschönen Zwischenfall. Ein Spieler des VfR soll im Endspiel den Schiedsrichter geschlagen haben (wir berichteten). Michael Sakyi war selbst an dem Tag nicht in der Halle. Für ihn ist das Thema abgehakt. „Wir haben darüber gesprochen und schauen jetzt nach vorne“, sagt er. Gleichwohl werde besagter Spieler natürlich fehlen. Der Verein hatte nach dem Turnier beschlossen, den Spieler nicht mehr für den VfR auflaufen zu lassen.

Und wie lautet das Ziel für die Rückrunde? „Wir wollen besser als vergangenes Jahr sein“, sagt Sakyi. Im Vorjahr stand der VfR in der Endabrechnung auf Platz acht. Dafür muss aus Sicht des Trainers auf jeden Fall mehr Konstanz auf den Platz gebracht werden. „Wir werden viele interessante Spiele in der Rückrunde sehen. Da muss man immer den Fokus behalten“, sieht der Übungsleiter eine sehr ausgeglichene Liga.

Würselen testet in der Vorbereitung gegen Verlautenheide (2. Februar), Arnoldsweiler (9. Februar), Rott (16. Februar) und Sindorf (23. Februar).

Am 9. März startet die Mannschaft von Michael Sakyi mit einem Auswärtsspiel in Eicherscheid, dann geht es zu Hause gegen den FC Roetgen (16. März).

