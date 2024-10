Der Thomas Müller von der Hunsrückhöhe

Es war das Spiel des Marvin Remmy: Beim 7:0-Auswärtssieg gegen die SG Zell/Bullay-Alf am Sonntag vor acht Tagen gelang dem 30-jährigen Stürmer nicht nur ein Doppelpack, sondern er steuerte auch noch vier Torvorbereitungen bei. „Genial waren vor allem seine Vorlagen. Es war ein unglaublich starker Auftritt von ihm“, schwärmte Trainer Marcel Lorenz. Remmy, der über viele Jahre hinweg bei der SG Niersbach aktiv war, eigentlich schon aufgehört hatte und dann nur noch sporadisch im Heckenland zum Einsatz kam, bezeichnet Lorenz als „kleinen Glücksfall für uns. Der Liebe wegen hat es Marvin nach Monzelfeld verschlagen. Er ist seitdem eine feste Größe bei uns. Marvin ist unser Thomas Müller, der sich für seinen Trainingsaufwand belohnt und ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler ist“. Bei Remmy wisse man nie, was als nächstes passiert: „Er hat in der Partie (3:0) gegen Maring eine Flanke schon mal mit dem Schienbein verwertet. Marvin ist ein Spieler, der richtig fit ist und sich sehr wohl bei uns fühlt.“ Beim Sommer-Neuzugang stehen bereits fünf Treffer und sechs Vorlagen zu Buche.

Als besonderes Talent gilt der 18-jährige Matteo Gorges. Dieser kam vor Saisonbeginn vom B-Ligisten SV Longkamp und hat voll eingeschlagen. „Matteo hat fast alle Spiele bestritten, schon ein Tor gemacht und ist in der Dreierkette zu einer unumstrittenen Größe geworden. Er ist einer der Perspektivspieler, die irgendwann auch bei uns in der Rheinlandliga spielen sollen“, unterstreicht Lorenz.

Bis zum Spiel in Zell hatten die Hunsrücker erst zwei Auswärtspunkte auf dem Konto. Diese Bilanz soll nun weiter ausgebaut werden. „Wir haben oft gute Auswärtsspiele gemacht, uns aber nicht belohnt. Da müssen wir noch forscher und selbstbewusster werden“, merkt der Trainer kritisch an. Es bestehe keinerlei Aufstiegsdruck. „Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen die jungen Spieler aufbauen.“

Die nächste Auswärtspartie dürfte es in sich haben: Die FVH II gastiert am Sonntag ab 14.45 Uhr beim Tabellenzweiten SG Bremm. Der Coach warnt: „Man muss neidlos anerkennen, was sie in Bremm seit der Rückrunde der vergangenen Saison geleistet haben. Die leben von ihren Zuschauern und haben dort immer volle Hütte. Da müssen wir in Drucksituationen Ruhe bewahren. Bremm ist sehr konterstark. Es gilt, ihre schnellen Außen in den Griff zu kriegen.“ Während Tim Schabbach verletzungsbedingt und Niklas Haag nach seiner Roten Karte aus dem jüngsten Spiel gegen den SV Dörbach (2:1) ausfallen, kehrt Torwart Stefan Macht nach auskurierter Verletzung ins Training zurück.