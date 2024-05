Der SVZ ist Meister der Fußball-B 1-Klasse Mosbach

Erstmals nach 30 Jahren krönte sich das Team des SV Zwingenberg um Riccardo Diemer zum Meister der Fußball-B-Klasse Mosbach.



Mit einer Bilanz von 18 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage hat der SV Zwingenberg eindrucksvoll seine Dominanz in der Liga unter Beweis gestellt. Mit einem Torverhältnis von 82:13 und 55 Punkten setzte sich das Team souverän an die Spitze der Tabelle und sicherte sich drei Spieltage vor Schluss die hochverdiente Meisterschaft.



Spielertrainer Riccardo Diemer führte sein Team mit Weitsicht und Können durch die Saison. Seine herausragende Leistung auf dem Platz und seine Führungsqualitäten abseits davon waren entscheidend für den Erfolg.

Die Konkurrenz konnte dem SV Zwingenberg nur selten Paroli bieten. Mannschaften wie Schollbrunn, Schefflenz 2 und Neckargerach II versuchten es, doch letztendlich war der SV Zwingenberg nicht zu stoppen.



Am Sonntag, 28. April, demonstrierte der SV Zwingenberg noch einmal seine Stärke und besiegte die Fussballfreunde SpG Sattelbach 2/Lohrbach 2 mit einem überzeugenden 6:0. Janis Uhrig eröffnete das Torfestival in der 15. Minute, gefolgt von Ricardo Diemer in der 28. Minute. Jan Kristall, Marlon Hauck und erneut Jan Kristall sorgten in der zweiten Halbzeit für weitere Treffer in den Minuten 51, 60 und 80.

Der SV Zwingenberg hat bewiesen, dass er zu Recht den Titel des Meisters trägt und will nun mit Stolz in die nächste Saison der A-Klasse starten.