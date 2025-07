Der SSV Weilerswist wurde Neu eingekleidet

Am heutigen Dienstag Abend durfte sich die 1. Seniorenmannschaft des SSV Weilerswist über eine großzügige Spende freuen: Die Firma Sahm Bedachung aus Weilerswist feierte im vergangenen Jahr ihr 100 jähriges Firmenjubiläum. Aber im vergangenen Jahr feierte nicht nur die Firma Sahm ihr 100 jähriges Firmenjubiläum, sondern zur gleichen Zeit feierte im vergangenen Jahr der SSV Weilerswist ebenfalls ihr 100 jähriges Vereinsjubiläum. Aus diesem Grunde überreichte die Firma Sahm Bedachung dem Team einen komplett neuen Satz hochwertiger Adidas Trainingsanzüge, der Sonder Edition ,, 100 Jahre Sahm Bedachung ".

Die Übergabe fand am heutigen Dienstag Abend im Rahmen des wöchendlichen Dienstag Trainings im Sportzentrum in Weilerswist statt. Die beiden Geschäftsführerinnen Anna Sophia Sahm und Anita Sahm ließen es sich nicht nehmen, die Adidas Trainingsanzüge persönlich an die Mannschaft zu überreichen.