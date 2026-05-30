Der Spvgg. Eltville winken zwei Titel - und ein Dank vom Erzrivalen? Die U17 kann Meister werden, die AH Hessenpokalsieger +++ "Erste" könnte ausgerechnet dem Erzrivalen Schützenhilfe leisten von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Spvgg. Eltville könnte mit einem Sieg gegen Diedenbergen ausgerechnet dem ärgsten Rivalen helfen. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Eltville. Die besondere Konstellation dürfte nicht nur im Lager der Spvgg. Eltville aufgefallen sein. Der bereits sicher als Absteiger feststehende Gruppenligist könnte mit einem Punktgewinn gegen die SG Nassau Diedenbergen ausgerechnet dem Erzrivalen aus dem Stadtteil, der SG Rauenthal/Martinsthal einen Gefallen tun.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die SG Ra/Ma, die parallel zum Showdown bei der U23 des FV Biebrich ranmuss, würde von einem Ausrutscher der derzeit punktgleichen SG Nassau profitieren. "Wir wollen ein gutes Spiel liefern und werden alles geben. Ob uns das gegen einen Gegner gelingen wird, der sicherlich top motiviert ist, muss man dann schauen. Wir wissen, dass viel daran hängt. Aber zu allererst muss sich die Ra/Ma auch selbst helfen und schauen, dass sie an ihrer Jubiläumsfeier keinen verlieren", sagt Eltvilles Teammanager Sven Klärner.

Den Rheingauern machen jedoch Personalsorgen zu schaffen, noch ist angesichts einiger Ausfälle die Torhüterfrage unklar. Dazu stehen Mohamed Abd Ali, Eric Gebel und Lasse Jahn nicht zur Verfügung. Morgen, 11:30 Uhr Spvgg. Eltville Eltville JSG Neuenhain/Altenhain/Soden JSG Neuenhain/Altenhain/Soden 11:30 PUSH Aus Vereinssicht stehen, das gibt Klärner zu, allerdings wichtigere Spiele am Wochenende an, als das Spiel der 1. Herrenmannschaft. Am Sonntagmorgen könnte die Eltviller B-Jugend den Meistertitel der Gruppenliga erringen und in die Verbandsliga aufsteigen, ein Punkt wäre dafür im Heimspiel gegen Bad Soden/Neuenhain nötig.