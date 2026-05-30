Der Spvgg. Eltville winken zwei Titel - und ein Dank vom Erzrivalen?

Eltville. Die besondere Konstellation dürfte nicht nur im Lager der Spvgg. Eltville aufgefallen sein. Der bereits sicher als Absteiger feststehende Gruppenligist könnte mit einem Punktgewinn gegen die SG Nassau Diedenbergen ausgerechnet dem Erzrivalen aus dem Stadtteil, der SG Rauenthal/Martinsthal einen Gefallen tun.
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Die SG Ra/Ma, die parallel zum Showdown bei der U23 des FV Biebrich ranmuss, würde von einem Ausrutscher der derzeit punktgleichen SG Nassau profitieren. "Wir wollen ein gutes Spiel liefern und werden alles geben. Ob uns das gegen einen Gegner gelingen wird, der sicherlich top motiviert ist, muss man dann schauen. Wir wissen, dass viel daran hängt. Aber zu allererst muss sich die Ra/Ma auch selbst helfen und schauen, dass sie an ihrer Jubiläumsfeier keinen verlieren", sagt Eltvilles Teammanager Sven Klärner.
Den Rheingauern machen jedoch Personalsorgen zu schaffen, noch ist angesichts einiger Ausfälle die Torhüterfrage unklar. Dazu stehen Mohamed Abd Ali, Eric Gebel und Lasse Jahn nicht zur Verfügung.
Aus Vereinssicht stehen, das gibt Klärner zu, allerdings wichtigere Spiele am Wochenende an, als das Spiel der 1. Herrenmannschaft. Am Sonntagmorgen könnte die Eltviller B-Jugend den Meistertitel der Gruppenliga erringen und in die Verbandsliga aufsteigen, ein Punkt wäre dafür im Heimspiel gegen Bad Soden/Neuenhain nötig.
Und bereits am Samstagabend schickt sich die Altherren-Truppe der Spvgg. an, erneut Hessenpokalsieger zu werden. Im Endspiel, das in Rüsselsheim ausgetragen wird, geht es gegen den TSV Günterfürst. "Wir sind guten Mutes, haben alle Mann zur Verfügung", sagt Klärner vor dem Endspiel gegen das Team aus dem Odenwald. Bei einem Sieg würden die Eltviller wieder an den Süddeutschen Meisterschaften teilnehmen.