 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligavorschau

Der Spvgg. Eltville winken zwei Titel - und ein Dank vom Erzrivalen?

Die U17 kann Meister werden, die AH Hessenpokalsieger +++ "Erste" könnte ausgerechnet dem Erzrivalen Schützenhilfe leisten

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Die Spvgg. Eltville könnte mit einem Sieg gegen Diedenbergen ausgerechnet dem ärgsten Rivalen helfen.
Die Spvgg. Eltville könnte mit einem Sieg gegen Diedenbergen ausgerechnet dem ärgsten Rivalen helfen. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

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SG Nassau

Eltville. Die besondere Konstellation dürfte nicht nur im Lager der Spvgg. Eltville aufgefallen sein. Der bereits sicher als Absteiger feststehende Gruppenligist könnte mit einem Punktgewinn gegen die SG Nassau Diedenbergen ausgerechnet dem Erzrivalen aus dem Stadtteil, der SG Rauenthal/Martinsthal einen Gefallen tun.

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Die SG Ra/Ma, die parallel zum Showdown bei der U23 des FV Biebrich ranmuss, würde von einem Ausrutscher der derzeit punktgleichen SG Nassau profitieren. "Wir wollen ein gutes Spiel liefern und werden alles geben. Ob uns das gegen einen Gegner gelingen wird, der sicherlich top motiviert ist, muss man dann schauen. Wir wissen, dass viel daran hängt. Aber zu allererst muss sich die Ra/Ma auch selbst helfen und schauen, dass sie an ihrer Jubiläumsfeier keinen verlieren", sagt Eltvilles Teammanager Sven Klärner.

Hier geht's zur Gruppenliga-Tabelle.

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
15:30

Den Rheingauern machen jedoch Personalsorgen zu schaffen, noch ist angesichts einiger Ausfälle die Torhüterfrage unklar. Dazu stehen Mohamed Abd Ali, Eric Gebel und Lasse Jahn nicht zur Verfügung.

Morgen, 11:30 Uhr
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
JSG Neuenhain/Altenhain/Soden
JSG Neuenhain/Altenhain/SodenJSG Neuenhain/Altenhain/Soden
11:30

Aus Vereinssicht stehen, das gibt Klärner zu, allerdings wichtigere Spiele am Wochenende an, als das Spiel der 1. Herrenmannschaft. Am Sonntagmorgen könnte die Eltviller B-Jugend den Meistertitel der Gruppenliga erringen und in die Verbandsliga aufsteigen, ein Punkt wäre dafür im Heimspiel gegen Bad Soden/Neuenhain nötig.

Heute, 16:30 Uhr
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst
16:30

Und bereits am Samstagabend schickt sich die Altherren-Truppe der Spvgg. an, erneut Hessenpokalsieger zu werden. Im Endspiel, das in Rüsselsheim ausgetragen wird, geht es gegen den TSV Günterfürst. "Wir sind guten Mutes, haben alle Mann zur Verfügung", sagt Klärner vor dem Endspiel gegen das Team aus dem Odenwald. Bei einem Sieg würden die Eltviller wieder an den Süddeutschen Meisterschaften teilnehmen.