SG Ra/Ma zwischen Himmel und Hölle?

Kapitän Mateo Matijevic (rechts), der die SG Rama in Richtung SG Walluf verlässt, möchte den Verein in seinem letzten Spiel mit dem Klassenerhalt verlassen. Foto: Frank Heinen

Rauenthal. Feiern können sie beim SV Rauenthal. In diesem Jahr ganz besonders, wird der Verein doch 100 Jahre alt. Doch das bevorstehende Wochenende könnte eines zwischen Himmel und Hölle werden. „Der Abstiegskampf drückt schon ein wenig auf die Stimmung“, bekennt SVR-Vorsitzender Maximilian Frömling. Denn am Sonntag (15.30 Uhr) könnte nach dem Gastspiel beim direkten Kontrahenten Biebrich 02 II das Abenteuer Gruppenliga für die SG Rauenthal/Martinsthal diesmal erst nach zwei Jahren wieder beendet sein. „Ein Abstieg wäre aber auch kein Beinbruch“, sieht Frömling weiter einen schlagkräftigen Kader, der dann in der KOL vorne mitspielen könnte.

Doch erstmal soll gefeiert werden. Am Freitag steigt ab 19.26 Uhr auf dem Sportplatz die „Super Sause 100“. Die jährliche Party, diesmal mit der Liveband „Lieblingsband“, wurde vor zwei Jahren zum 750-jährigen Bestehen Rauenthals eingeführt. Die obligatorische Akademische Feier tags drauf am Samstag ab 18 Uhr im Winzerhaus darf nicht fehlen. Und am 6. Juni folgt dann noch ein Elfmeter-Turnier samt Frühschoppen am Sportplatz.

Sportlich ist der Fokus voll auf Sonntag gerichtet. „Biebrich war zuletzt in toller Form. Und wir sind auswärts nicht die Stärksten. Wir werden aber geschlossen nach Biebrich fahren“, sieht Frömling am letzten Spieltag alles möglich. Und hofft dann bei einem eigenen Sieg auf die entsprechende Schützenhilfe, dass einer der drei anderen Kontrahenten Nassau Diedenbergen, SKG 23 oder SV Niedernhausen keine Punkte holt. Bei der Rama wird der verletzte Dominik Gudenkauf weiter fehlen, Lennart Sievers ist im Urlaub, der angeschlagene Finn Blanke noch fraglich.

Wie einige andere Teams bekam die Rama wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls einen Punkt abgezogen. Am Ende wäre es für den Verein fatal, wenn es an diesem Punkt in der Abstiegsfrage liegen würde. Frömling verweist darauf, dass das Soll in der kommenden Saison erfüllt werden sollte. „Auch sonst sind wir gut für die Zukunft aufgestellt“, führt Frömling, selbst in den Zwanzigern, ein junges Vorstandsteam mit Steffen Simon als 2. Vorsitzenden, Kassierer Fabio Schäfer und Schriftführer Simon Wagner an, das jetzt durch den ebenfalls noch aktiven Spieler Konstantin Stubben als neuen Jugendleiter ergänzt wurde.





