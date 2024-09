Der Spieltag kompakt: TuS Blumberg kantert die SG Riedböhringen/Fützen

Die Mannschaft von Trainer Frank Berrer gewinnt das Derby in der Fußball-Kreisliga A mit 5:0, doch ganz so eindeutig verlief die Partie nicht. Mundelfingen freut sich über den ersten Sieg.

DJK Donaueschingen II – SV Eisenbach 1:2 (1:1). Stark ersatzgeschwächt reiste der SV Eisenbach an. Umso beachtlicher ist dieser Auswärtssieg bei der Reserve der DJK Donaueschingen. Zunächst allerdings durfte sich die Heimelf über die Führung durch Ali Abdirazak freuen, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Simon Ott für den SVE aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Max Raufer für Jubel bei den Gästen, die so drei Zähler entführten. "Eigentlich war es ein klassisches Unentschiedenspiel, doch dank einer schönen Einzelleistung durften wir die drei Punkte mitnehmen", freute sich SVE-Trainer Daniel Gemeinder.



SG Riedböhringen/Fützen – TuS Blumberg 0:5 (0:3). Wer hätte im Vorfeld gedacht, dass dieses immer junge Derby eine so eindeutige Sache werde würde. Das war sie allerdings nur vom Ergebnis her, denn die SG spielte zunächst munter nach vorn. "Gerade in der ersten Hälfte haben wir guten Fußball gezeigt", meinte denn auch Trainer Nurhan Ardiclik. Auf die Palme brachten ihn dann allerdings zwei Entscheidungen des Schiedsrichters. "Zunächst hat er ein Foul des Torhüters an unserem Spieler nicht geahndet, und dann pfeift er ein Tor von uns fälschlicherweise wegen Abseits ab." Der Genickbruch für sein Team war der Doppelschlag der Blumberger direkt vor der Pause. "Davon haben wir uns nicht mehr erholt." so Ardiclik.

Tore: 0:1 Bodenseh (9.), 0:2 Rodriguez-Lopez (44./EF), 0:3 Mikic (45 plus 2), 0:4 und 0:5 Bodenseh (60./67.). SR: Chris Schäper. ZS: 400.

