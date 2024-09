Der Spieltag kompakt: SV Niederschopfheim erlebt unerwartetes Debakel

TuS Oppenau – FSV Seelbach 3:0 (1:0). Bis in die Schlussphase hinein konnte der FSV Seelbach am Freitagabend das Spiel auf dem Oppenauer Kunstrasen offenhalten. Nach der Pause, als der Aufsteiger aus dem Schuttertal seinen Spielertrainer Hakan Ilhan und Aleksander Fries eingewechselt hatte, dominierten die Seelbacher sogar lange das Geschehen, blieben aber vor dem gegnerischen Tor zu harmlos. Die Feldüberlegenheit des FSV hielt auch an, nachdem sein Spieler Robin Eble wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte gesehen hatte. Die Vorentscheidung zugunsten der von Kapitän Maris Wirth angetriebenen Oppenauer brachte ein Kopfballtreffer zum 2:0 von Christopher Bohnert im Anschluss an einen Freistoß.