Der Spieltag kompakt: FSV Altdorf patzt in Offenburg

In der Fußball-Bezirksliga gewinnt der SC Lahr II das Derby beim FV Ettenheim mit 2:0 und etabliert sich vorerst in der Spitzengruppe. Der SV Oberschopfheim verliert deutlich in Willstätt, der FSV Altdorf überraschend in Offenburg.

Vor allem die 2:3 (2:1)-Niederlage der Altdorfer dünkt erklärungsbedürftig, denn der Landesliga-Absteiger aus Offenburg wirkte zum Saisonstart nicht stabil. Die von Jan Luca Bachmann und Spielertrainer Ivelin Momchilov gecoachten Gäste führten zwar nach einer guten halben Stunde dank der Treffer von Maximilan Junele (21.) und einem Strafstoßtor von Karl Metzger (33.) mit 2:1 in Albersbösch, mussten aber noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel geriet der FSV in Unterzahl und verlor schließlich die Partie durch ein Eigentor von Michael Oswald (77.). Während der SC Lahr II dank des Doppeltorschützen Martin Klein beim Derby in Ettenheim triumphierte und der FV Sulz beim 4:0 gegen den SV Fautenbach – Torschützen waren Felix Studer (2), Jonas Schmieder und Jens Kiesele – seinen ersten Saisonsieg feierte, enttäuschte der SV Oberschopfheim in Willstätt. Das Endergebnis (0:3) im Hanauerland war schon vor der Pause besiegelt. Unzufrieden dürfte auch der SV Rust mit dem 1:1 (1:0) auf eigenem Platz gegen den SV Mühlenbach sein. Dominik Sándor brachte zwar die Dewes-Elf in Front, doch diese verspielte nach der Pause ihren Vorsprung. BZ