Der Spaß soll nicht zu kurz kommen – auch wenn's für Attachings Kicker bald wieder ernst wird

Der BC Attaching startet früher als geplant in die „weniger schöne Vorbereitung“. Und es gibt eine gute Nachricht: Der Kader ist komplett.

Attaching – Der BC Attaching ist am Montag in die Wintervorbereitung gestartet. Aufgrund des vorgezogenen Nachholspiels gegen den TSV Rohrbach am 23. Februar trommelte Trainer Stephan Fürst seine Mannschaft sieben Tage früher als geplant zusammen. Für die BCA-Spieler wird es in der nächsten Zeit ziemlich anstrengend: „Die Wintervorbereitung ist die weniger schöne Vorbereitung, aber die wichtigere”, sagt Fürst. Die Erklärung: Die punktspielfreie Zeit ist im Winter länger als im Sommer. Die erste positive Nachricht betrifft den Kader, denn der ist komplett. Leon Klingseisen und Lukas Hübner, die in der Vorrunde verletzungsbedingt weniger als erhofft (Klingseisen) oder überhaupt nicht (Hübner) spielen konnten, sind wieder mit an Bord. Die Rückkehr des Duos ist für den BCA ein qualitative Upgrade.

Abdulmohsin Tashkandi kommt vom SV Neuperlach Ob Neuzugang Abdulmohsin Tashkandi die Attachinger bereits in dieser Saison weiterbringt, wird sich zeigen. Der Mittelfeldspieler kam vom SV Neuperlach, für den er in dieser Saison aber nur in der zweiten Mannschaft auflief. In der vergangenen Saison kam der 20-Jährige zu einem Fünf-Minuten-Einsatz für Schwaig in der Landesliga. Tashkandi hat in den kommenden Einheiten die Chance, sich zu zeigen.