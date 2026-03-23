Der Siegtreffer war das Eintrittsgeld wert

Giambra erzielte die Führung für die Fortuna – Foto: Nick Förster

Der SC Fortuna Köln II setzt seinen starken Lauf in der Mittelrheinliga fort und gewinnt gegen die SpVg Frechen 20 mit 2:1. Die junge Mannschaft aus der Südstadt bestätigt damit ihre beeindruckende Saison und hat bereits jetzt die Punkteausbeute der Vorsaison übertroffen.

Frechen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 62. Minute durch Doll zum verdienten Ausgleich. Die Gäste hielten trotz personeller Engpässe gut dagegen und gestalteten die Partie offen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne Tore nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. In der 50. Minute brachte Giambra die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Frechen hatte zuvor noch die Chance, selbst in Führung zu gehen, traf jedoch nur den Außenpfosten. Am Ende waren es die entscheidenden Kleinigkeiten, die den Ausschlag zugunsten der Gastgeber gaben.

In der Schlussphase setzte Fortuna den entscheidenden Treffer. Issifou sorgte in der 75. Minute mit einer überragenden Einzelaktion für das 2:1. Der Offensivspieler ließ mehrere Gegenspieler stehen und schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck. Alle waren sich einig: Ein Traumtor.

„Treffer war das Eintrittsgeld wert“

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch zeigte sich entsprechend zufrieden: „Durch den Sieg haben wir zehn Spieltage vor Ende bereits einen Punkt mehr geholt als in der Vorsaison. Das ist stark. Unser vorrangiges Ziel Klassenerhalt sollte somit erreicht sein.“

Besonders hob er die Moral seiner Mannschaft hervor: „Die Mannschaft hat sich durch die Verletzungen von Narius Mofa und Gjorgji Antoski bereits in der ersten Hälfte nicht unterkriegen lassen. Auch der Ausgleich hat sie nicht beeindruckt.“

Zum Siegtreffer sagte er: „Der Treffer allein war das Eintrittsgeld wert.“

Frechen hält gut dagegen

Trotz der Niederlage konnte Frechen phasenweise überzeugen. Trainer Okan Özbay ordnete die Partie so ein: „Generell war es eine ausgeglichene Partie. Das 2:1 macht er natürlich überragend.“

Die personelle Situation bleibt jedoch angespannt: „Wir sind Woche für Woche nicht in der Lage, von außen so richtig Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Heute hatten wir wieder nur einen fitten Spieler auf der Bank.“

Dennoch bleibt der Blick nach vorne gerichtet: „Die Niederlage tut weh. Aber wir müssen hoffen, dass es bald besser wird. Und das tun wir. Wir lassen die Köpfe nicht hängen.“

Während Fortuna Köln II weiter für Furore sorgt und sich im oberen Tabellendrittel festsetzt, verliert Frechen zunehmend den Anschluss an die Spitzengruppe, zeigte jedoch trotz aller Umstände eine engagierte Leistung.