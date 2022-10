Der SC Viersen-Rahser trauert um Ralf Lankes. – Foto: Sascha Köppen

Der SC Viersen-Rahser trauert um seinen ehemaligen Vorsitzenden Ralf Lankes, der im Alter von 61 Jahren jüngst verstorben ist. Lankes war ein Ehrenamtler mit Leib und Seele, dem viele Menschen etwas zu verdanken haben.

Ralf Lankes war über viele Jahre beim SC Rahser in der Jugend sowie später als Seniorenspieler aktiv. In den neunziger Jahren fungierte er dann als Jugentrainer sowie im Jugendvorstand beim SC Rahser. Vom Jugendspieler zum Ersten Vorsitzenden Auch bei den Alten Herren war er als Spieler immer ein fester Bestandteil der Mannschaft. Sein Kampf und der unbedingte Wille, alles zu geben, zeichneten ihn besonders aus. In den Folgejahren bekleidete er das Amt des Zweiten Vorsitzenden sowie später das Amt des Ersten Vorsitzenden. Nachdem er dann den Verein in Richtung Dyck verließ, folgte er dem Ruf des SC Rahser im Jahre 2019, um wieder im Vorstand als Schatzmeister und Zweiter Vorsitzender mitzuarbeiten. Viele Vereine, im Kreis Mönchengladbach-Viersen oder Kempen-Krefeld schätzten ihn sehr. Das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass er stets ein offenes Ohr für andere Menschen hatte - eine Eigenschaft, die in der schnelllebigen Zeit leider immer mehr abhanden kommt. Lebensmut trotz Leidensweg

2021 dann erkrankte Ralf Lankes schwer. Ein langer Leidensweg stand ihm bevor. Voller Lebensmut und mit viel Kampf stemmte er sich dagegen. Leider verlor er den Kampf am 17.10.2022. "Mit ihm verliere ich einen guten Freund und Kumpel, und der Sport einen über Jahre verdienten Ehrenamtler", sagt sein langähriger Wegbegleiter Massimo Cerra, der selbst auch im Vorstand des SC Viersen Rahser mitgewirkt hat. "Lieber Ralf, wir werden Dich und die vielen tollen Momente mit Dir, die Du uns allen geschenkt hast, niemals vergessen, DANKE!", heißt es demnach auch im Nachruf, den der Verein auf seiner Homepage veröffentlicht hat.