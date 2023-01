Der Samstag beim Masters in Dülken: Diese Teams sind weiter Bei den Frauen hat sich am Samstag der FV Mönchengladbach 2020 den Titel gesichert.

Der SC Victoria Mennrath ist auch nach der Vorrunde beim Hallenmasters in Dülken weiterhin Favorit auf den Titel. Die Landesliga-Truppe von Trainer Simon Netten gewann in Gruppe C am Samstag alle drei Spiele und hat so die Hürde des ersten Tages mit insgesamt 10:4 Toren souverän gemeistert. Einen 3:1-Sieg gab es dabei zum Auftakt gegen den ebenfalls in der Landesliga spielenden VfR Fischeln, der über eine Wildcard in Dülken dabei ist.

Die absolut weiße Weste behielten mit dem SC Erkelenz und dem SC Waldniel in ihren Gruppen aber auch zwei weitere Teams, nicht allerdings der Oberligist KFC Uerdingen, der an diesem Nachmittag in Dülken alles andere als ein Oberligist war. Traten die Uerdinger bei der Krefelder Stadtmeisterschaft noch mit einem gemischten Team aus Erster Mannschaft und A-Jugend an, so waren wohl aufgrund eines parallelen Testspiels des KFC (5:2-Sieg beim FC Hürth) diesmal lediglich Junioren auf dem Feld - und die kassierten dann gleich dreimal Prügel, sogar vom B-Ligisten BSV Leutherheide. Mit diesem Auftritt hat der KFC sich und vor allem dem Turnierkader keinen Gefallen getan.

Der SC Erkelenz gehörte derweil zu den absolut positiven Überraschungen des ersten Tages. 12:1 Tore in den drei Spielen sprechen für einen sehr konzentrierten Auftritt, in einer allerdings auch eher schwachen Gruppe. Ohnehin bleibt festzuhalten, dass das Teilnehmerfeld der 30. Masters-Auflage, das nur mit Mühe so hatte zusammengestellt werden können, nicht die Klasse vergangener Tage hatte. Den Zuschauern wurde doch eine Menge Mittelmaß geboten. Mit einem so klaren Durchmarsch des SC Waldniel hatte man auch nicht rechnen dürfen, er war aber auch durch den KFC-Auftritt begünstigt. Nur in Gruppe D reichten dann sieben Zähler zum Gruppensieg. Diese sieben Zähler erreichten sowohl der ASV Süchteln als auch die SG Union Würm-Lindern, die sich zum Abschluss im Wissen, schon durch zu sein, 2:2 trennten. Als weitere Tabellenzweite sind am Sonntag der VfR Fischeln, der TuS Wickrath und Furious Futsal mit dabei.