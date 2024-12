Der neue Trainer ist da

Battal Külcü wird der Trainer der ersten Herren-Fußball-Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim. Als Co-Trainer rückt Boris Busalt an seine Seite. Mit dem bisherigen Trainer Timo Endres sowie den Co-Trainern Milan Polke und Dennis Kölbel hatte der TSV Amicitia die Zusammenarbeit in der Winterpause beendet.

Battal Külcü stammt aus der Jugend des MFC Phönix Mannheim. Im Herrenbereich war er für Olympia Lampertheim und dann für den SV Waldhof Mannheim II aktiv. In der der Saison 2004/05 kam Külcü zu sieben Einsätzen in der Oberliga-Mannschaft der Blau-Schwarzen und in der Folgesaison beim Stadtrivalen VfR Mannheim zu weiteren vier Einsätzen.

Letzte Spielerstation war der LSV Ladenburg, wo Külcü auch erstmals Trainer wurde. Die A-Junioren des VfR Mannheim führte er ins Pokalfinale und in die Spitzengruppe der Verbandsliga. Zuletzt war der 44-Jährige von Januar 2023 bis Sommer 2024 bei seinem Heimatverein Phönix Mannheim auf der Kommandobrücke.