Der nächste Trainerwechsel beim SV Steinhausen: Mang übernimmt erneut

Der neue Trainer Dietmar Mang (44) ist ein Altbekannter, schon letzte Saison übernahm er die Mannschaft bis Saisonende nach der Trennung vom damaligen Trainer Bernd Fähnrich . Davor war er auch von der Saison 15/16 bis zur Saison 19/20 als Coach beim SV Steinhausen aktiv. Mang kennt die Mannschaft also sehr gut und wird nun versuchen in den verbleibenden drei Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.



Das nächste Spiel bestreitet der SV Steinhausen am 19. November um 17:00 Uhr beim FV Olympia Laupheim II.