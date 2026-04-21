Der nächste Neue für die SG Germania Kreisoberligist hat die Verpflichtung von Khaled Abou Daya bekanntgegeben von Philipp Durillo · Heute, 08:13 Uhr · 0 Leser

Arbeiten künftig zusammen: Germanias sportlicher Leiter Ninos Yoseph, Khaled Abou Daya sowie Trainer Stefan Kühne (v.l.n.r.). – Foto: SG Germania

Wiesbaden. Die SG Germania Wiesbaden macht in Sachen Kaderplanung weiter Fortschritte. Der Club von der Waldstraße rüstet sich für einen möglichen Aufstieg in die Gruppenliga. Ein Direktaufstieg via Meisterschaft ist angesichts des noch ausstehenden Topspiels gegen die Freien Turner noch drin oder zumindest via Aufstiegsspiele realistisch. Nach einem Transfer-Doppelpack aus der Vorwoche meldet der Verein nun einen weiteren vielversprechenden Zugang.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn Khaled Abou Daya wird zur neuen Saison für die Germanen auflaufen. Der Angreifer wechselt vom derzeitigen Verbandsliga-Schlusslicht VfB Bodenheim in die hessische Landeshauptstadt. Es ist das erste Engagement im Aktivenbereich für Abou Daya auf der rechten Rheinseite. Und das, obwohl Abou Daya rechts des Rheins, nämlich in Kostheim, wohnt.