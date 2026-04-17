SG Germania meldet zwei Neue und viele Zusagen Kreisoberligist bastelt am Kader für die kommende Saison: Bektasevic und Hemarat wechseln an die Waldstraße von Philipp Durillo · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: Ninos Yoseph, Damir Bektasevic und Trainer Stefan Kühne. – Foto: SG Germania

Wiesbaden. Nach dem Sieg im Topspiel gegen den FC Naurod (Re-Live beim Wiesbadener Kurier) steuert die SG Germania darauf zu, mindestens als Zweiter am Ende die Kreisoberliga-Saison abzuschließen. Angesichts von vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Freie Turner, gegen den am drittletzten Spieltag das möglicherweise vorentscheidende Spiel ansteht, ist sogar auch die Meisterschaft noch möglich. Ligaunabhängig treibt der Verein unter dem sportlichen Leiter Ninos Yoseph die Personalplanungen für die kommende Saison voran.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. So meldet die SG für den Sommer zwei erfahrene Neuzugänge. Von der anderen Rheinseite wechselt Damir Bektasevic zu den Germanen. Der 33-Jährige blickt auf zahlreiche Saisons auf Verbands- oder Oberliga-Niveau beim SV Gonsenheim zurück, war unter Christian Lüllig spielender Co-Trainer in Walluf und ist derzeit beim Verbandsliga-Schlusslicht VfB Bodenheim aktiv. Von der TSG Wörsdorf kommt außerdem Philipp Hemarat an die Waldstraße, der die Gruppenliga aus seiner Zeit beim SV Niedernhausen und dem SV Wiesbaden kennt. "Beide bringen nicht nur sportliche Qualität und Erfahrung, sondern auch die Mentalität mit, die künftig das Gesicht der Mannschaft prägen soll", heißt es in einer Mitteilung der Germania.

Dazu gibt es etliche Spieler, die ihr Verbleiben signalisiert haben. "Parallel dazu freut sich der Verein bekanntzugeben, dass bereits rund drei Viertel des aktuellen Kaders ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Darüber hinaus befindet sich die sportliche Leitung mit weiteren Spielern in aussichtsreichen Gesprächen, um das Team gezielt zu verstärken", heißt es in der Germania-Mitteilung weiter. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Germania beim FV Delkenheim zu Gast.