Der nächste Keeper verlässt Kirchheim

Beim Trainingsauftakt hat Ivan Babic seine Teamkollegen persönlich informiert. „Das war mir wichtig – damit die Jungs die Hintergründe kennen und auch merken, dass mir die Entscheidung nicht leichtgefallen ist“, sagt der 25-Jährige, der dem Fußball-Landesligisten Kirchheimer SC ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht: „Menschlich ist alles super, mit einigen Spielern habe ich privat sehr viel Kontakt, aber was das Sportliche angeht, bin ich schon ein bisschen frustriert.“

Unterhaching – Schon in der Bayernliga-Saison habe das Trainerteam in seinen Augen auf der Torwartposition zu viel rotiert, sei er mit der Zahl seiner Einsätze „unglücklich“ gewesen. Der inzwischen zum TSV Neuried abgewanderte Martin Egner kam 2023/2024 auf 14 Punktspiele, Babic auf deren 13. Außerdem standen noch Nicolas Beilhardt (7) und Paul Maiberger (5, jetzt FC Langengeisling) zwischen den Pfosten. „Wir waren unterschiedlicher Auffassung, trennen uns aber im Guten“, sagt Spielertrainer Steven Toy und fügt hinzu: „Von Vereinsseite wussten wir bereits Bescheid, aber Ivan wollte es der Mannschaft selbst mitteilen – und wir hatten mit Sarp Doruk Düzgün bereits Ersatz gefunden.“

In dieser Saison hatte Babic dann Pech, als er sich gleich nach dem Auftaktmatch gegen den TuS Geretsried (1:4) beim Kicken am Rande einer Familienfeier einen Bänderriss im Sprunggelenk zuzog. Weil auch Beilhardt verletzt war und Jakob Röder seine Chance beim 2:2 in Schwabing nicht nutzen konnte, verpflichtete der KSC den Regionalliga-erfahrenen Moritz Knauf. Für Babic blieb es bei dem einen Einsatz.

Im Sommer 2015 war der Keeper aus der U15 des FC Schwabing zum Kirchheimer SC gestoßen. „Wir haben die Themen offen diskutiert“, sagt der Keeper über die Gespräche mit Spielertrainer Toy: „Auch Abteilungsleiter Christian Boche hat gesagt, dass ich immer Teil der KSC-Familie bleibe und die Tür jederzeit offenstehe.“

Jetzt will sich der 25-Jährige aber erst einmal auf das Berufliche konzentrieren. Nach seinem Maschinenbau-Studium (Fahrzeugtechnik) und seinem Job als Werkstudent bei einem Münchner Unternehmen ist er dort nun festangestellt. „Ich mache bis Sommer Pause vom Fußball, dann sehen wir weiter.“ Die Kirchheimer gehen jetzt mit Beilhardt (20), Röder (21) und Neuzugang Düzgün (21) in die Restsaison und setzen auf einen die individuelle Leistung steigernden Konkurrenzkampf unter den Torleuten.

Nach Andrii Hert (Pause), Fedja Huskic (TSV Neuried), Knauf und Babic verlieren die Kirchheimer auch Fabian Czech. „Für Fabi tut’s mir leid, sein Körper macht nicht mehr mit“, sagt Toy über den Mittelfeldspieler, der zu Saisonbeginn vom VfB Hallbergmoos zum KSC gestoßen war, sich ausgerechnet im Duell mit seinem Ex-Klub (1:2) an der Schulter verletzte und dann im Oktober beim 3:3 gegen den VfR Garching mit einem dreifachen Bänderriss im Sprunggelenk vom Feld musste. „Im Moment sind auch wieder beide Achillessehnen entzündet, ständig habe ich Schmerzen. Ich höre jetzt erst einmal auf mit Fußball, weil ich genug habe von den vielen Sprunggelenksverletzungen“, sagt der 23-Jährige. In der Saison 2021/2022 musste Czech beim SV Pullach links einen Riss des Syndesmosebandes auskurieren und erlitt in den beiden Spielzeiten für Hallbergmoos jeweils rechts einen doppelten Bänderriss.

Bei den Trainern kann der KSC weiter auf Kontinuität bauen. Toy (36) sowie seine beiden spielenden Co-Trainer Ricardo Jacobi (37) und Korbinian Vollmann (31) haben für die kommende Spielzeit erneut zugesagt, wie Boche dem Merkur bestätigte. Toy und Jacobi sind seit 2015 im Verein, Vollmann kam 2021. Toy: „Wir sind ein gutes Team, und es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verändern.“ (guv)